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Кандидат в депутаты Ягублу трагически погиб

+заявление TƏBIB; обновлено 20:20
20:20 3246

Объединение по управлению территориальными медицинскими подразделениями (TƏBIB) заявило, что попавший в аварию на территории Джебраильского района Насиман Гара оглу Ягублу был госпитализирован в отделение неотложной медицинской помощи Физулинской центральной районной больницы в воскресенье около 18:30.

Согласно сообщению, у него были диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, тупая травма грудной клетки, гемоторакс, перелом левой голени со смещением, тупая травма живота, травматический шок.

Несмотря на усилия врачей и проведенные медицинские вмешательства, спасти его жизнь не удалось, в 18:43 был зафиксирован факт смерти.

* * * 19:55

Преподаватель Бакинского государственного университета профессор Насиман Ягублу погиб в результате дорожно-транспортного происшествия.

В Бардинской региональной группе пресс-службы МВД сообщили, что сегодня около 19:00 на территории Джебраильского района перевернулся автомобиль Nissan, за рулем которого находился Насиман Ягублу. Ягублу был госпитализирован с различными травмами. Несмотря на вмешательство врачей, спасти его жизнь не удалось.

По сообщению местных СМИ, Насиман Ягублу являлся кандидатом в депутаты от Зангилан-Губадлинского округа. Он возвращался со встречи с избирателями.

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