Кандидат в депутаты Ягублу трагически погиб

Объединение по управлению территориальными медицинскими подразделениями (TƏBIB) заявило, что попавший в аварию на территории Джебраильского района Насиман Гара оглу Ягублу был госпитализирован в отделение неотложной медицинской помощи Физулинской центральной районной больницы в воскресенье около 18:30.

Согласно сообщению, у него были диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, тупая травма грудной клетки, гемоторакс, перелом левой голени со смещением, тупая травма живота, травматический шок.

Несмотря на усилия врачей и проведенные медицинские вмешательства, спасти его жизнь не удалось, в 18:43 был зафиксирован факт смерти.