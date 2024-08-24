Кандидат в депутаты Ягублу трагически погиб
Объединение по управлению территориальными медицинскими подразделениями (TƏBIB) заявило, что попавший в аварию на территории Джебраильского района Насиман Гара оглу Ягублу был госпитализирован в отделение неотложной медицинской помощи Физулинской центральной районной больницы в воскресенье около 18:30.
Согласно сообщению, у него были диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, тупая травма грудной клетки, гемоторакс, перелом левой голени со смещением, тупая травма живота, травматический шок.
Несмотря на усилия врачей и проведенные медицинские вмешательства, спасти его жизнь не удалось, в 18:43 был зафиксирован факт смерти.
* * * 19:55
Преподаватель Бакинского государственного университета профессор Насиман Ягублу погиб в результате дорожно-транспортного происшествия.
В Бардинской региональной группе пресс-службы МВД сообщили, что сегодня около 19:00 на территории Джебраильского района перевернулся автомобиль Nissan, за рулем которого находился Насиман Ягублу. Ягублу был госпитализирован с различными травмами. Несмотря на вмешательство врачей, спасти его жизнь не удалось.
По сообщению местных СМИ, Насиман Ягублу являлся кандидатом в депутаты от Зангилан-Губадлинского округа. Он возвращался со встречи с избирателями.