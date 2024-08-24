Лидер «Хезболлы» сделал громкие заявления

Удар ливанского движения «Хезболла» по Израилю в ответ на убийство в Бейруте командира военного крыла движения Фуада Шукра был отложен по многим причинам, в том числе из-за проведения переговоров о прекращении огня в секторе Газа. С таким заявлением выступил лидер «Хезболлы» Хасан Насрулла.

«Все движение было готово к ответу сразу после убийства Фуада Шукра, однако мы понимали, что Израиль и его союзник США в тот момент готовились к нашему ответу, и спешка в таких обстоятельствах означала бы поражение. Кроме того, мы хотели дать шанс переговорам по Газе», - уверяет Насрулла.

Он добавил, что «Хезболла» решила действовать отдельно от остальных союзников, исходя «из собственных соображений, которые будут раскрыты позднее».

Лидер «Хезболлы» также сообщил, что удар движения был нацелен на израильскую военную базу Глилот, расположенную в 1,5 км от Тель-Авива.

«Когда мы планировали наш ответный удар, мы решили, что его целью должны стать не гражданские объекты и мирное население, а военные цели, расположенные недалеко от Тель-Авива и связанные с убийством Фуада Шукра, в результате мы остановились на базе Глилот», - заявил Насрулла.

Выбор этой базы он объяснил тем, что именно там базируется так называемое Подразделение 8200 израильской военной разведки, которое, по словам лидера «Хезболлы», «ответственно за подготовку политических убийств».

Он также утверждает, что несколько БПЛА, запущенных движением, поразили свои цели на израильской территории. По его словам, боевикам движения удалось практически одновременно запустить 340 боевых единиц не только из Южного Ливана, но также из долины Бекаа на востоке Ливана. Все эти вооружения (ракеты и дроны) проникли на территорию Израиля и попали по заданным целям, не будучи сбитыми. «Израиль скрывает масштабы разрушений и жертв вследствие нашего удара», - сообщил Насралла своим слушателям.