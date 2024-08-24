USD 1.7000
EUR 1.8918
RUB 0.0186
Подписаться на уведомления
Арест Дурова: что арестованный владелец Telegram делал в Баку?
Новость дня
Арест Дурова: что арестованный владелец Telegram делал в Баку?

Харрис бьет рекорды

20:35 715

Предвыборный штаб Камалы Харрис заявил, что кандидат в президенты США от Демократической партии получила от спонсоров $540 млн за месяц с начала ее избирательной кампании.

«Как раз перед программной речью вице-президента Харрис в четверг вечером мы официально преодолели отметку в $500 млн, — написала руководитель кампании Джен О'Мэлли Диллон в служебной записке, опубликованной штабом в воскресенье. — Сразу после ее выступления мы стали свидетелями нашего лучшего часа сбора средств со дня запуска кампании».

В записке говорится, что $82 млн из $540 млн штаб получил во время Национального съезда Демократической партии, который продолжался неделю. «Это лучший показатель в истории за столь короткий промежуток времени», — заявила О'Мэлли Диллон.

Лидер «Хезболлы» сделал громкие заявления
Лидер «Хезболлы» сделал громкие заявления
20:10 1365
Подругу Дурова завербовали западные спецслужбы?
Подругу Дурова завербовали западные спецслужбы? обновлено 19:28
19:28 13694
Всем нужен Дуров. Но только в клетке
Всем нужен Дуров. Но только в клетке главная тема; все еще актуально
12:14 6652
Неожиданный ход Ирана
Неожиданный ход Ирана новый поворот
19:03 4636
Американцы выделяют Украине новую технику: вперед на Россию!
Американцы выделяют Украине новую технику: вперед на Россию! о развитии ситуации
11:44 7126
Украина взяла в плен сотни россиян
Украина взяла в плен сотни россиян обновлено 18:48
18:48 8987
Кто и почему раскачивает экономику Турции?
Кто и почему раскачивает экономику Турции? главный вопрос
17:17 3650
Зеленский: Украина помешала планам России
Зеленский: Украина помешала планам России
18:14 2136
Зеленский просит Индию отказаться от российской нефти
Зеленский просит Индию отказаться от российской нефти
17:55 1223
Противостояние Израиля и «Хезболлы»: что известно
Противостояние Израиля и «Хезболлы»: что известно добавлено новое видео; обновлено 15:40
15:40 9007
Азербайджан включил в черный список евродепутатов
Азербайджан включил в черный список евродепутатов все еще актуально
24 августа 2024, 23:58 12387

ЭТО ВАЖНО

Лидер «Хезболлы» сделал громкие заявления
Лидер «Хезболлы» сделал громкие заявления
20:10 1365
Подругу Дурова завербовали западные спецслужбы?
Подругу Дурова завербовали западные спецслужбы? обновлено 19:28
19:28 13694
Всем нужен Дуров. Но только в клетке
Всем нужен Дуров. Но только в клетке главная тема; все еще актуально
12:14 6652
Неожиданный ход Ирана
Неожиданный ход Ирана новый поворот
19:03 4636
Американцы выделяют Украине новую технику: вперед на Россию!
Американцы выделяют Украине новую технику: вперед на Россию! о развитии ситуации
11:44 7126
Украина взяла в плен сотни россиян
Украина взяла в плен сотни россиян обновлено 18:48
18:48 8987
Кто и почему раскачивает экономику Турции?
Кто и почему раскачивает экономику Турции? главный вопрос
17:17 3650
Зеленский: Украина помешала планам России
Зеленский: Украина помешала планам России
18:14 2136
Зеленский просит Индию отказаться от российской нефти
Зеленский просит Индию отказаться от российской нефти
17:55 1223
Противостояние Израиля и «Хезболлы»: что известно
Противостояние Израиля и «Хезболлы»: что известно добавлено новое видео; обновлено 15:40
15:40 9007
Азербайджан включил в черный список евродепутатов
Азербайджан включил в черный список евродепутатов все еще актуально
24 августа 2024, 23:58 12387
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться