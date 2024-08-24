Харрис бьет рекорды

Предвыборный штаб Камалы Харрис заявил, что кандидат в президенты США от Демократической партии получила от спонсоров $540 млн за месяц с начала ее избирательной кампании.

«Как раз перед программной речью вице-президента Харрис в четверг вечером мы официально преодолели отметку в $500 млн, — написала руководитель кампании Джен О'Мэлли Диллон в служебной записке, опубликованной штабом в воскресенье. — Сразу после ее выступления мы стали свидетелями нашего лучшего часа сбора средств со дня запуска кампании».

В записке говорится, что $82 млн из $540 млн штаб получил во время Национального съезда Демократической партии, который продолжался неделю. «Это лучший показатель в истории за столь короткий промежуток времени», — заявила О'Мэлли Диллон.