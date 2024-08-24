Зеленский — Моди: Украина не откажется от своих территорий

Украина рада обсудить идеи о мире премьер-министра Индии Нарендры Моди, однако не готова отказываться от своих территорий, людей и ценностей, заявил президент Владимир Зеленский.

«Третий аспект - это путь к миру. Мы также говорили об этом с господином премьер-министром, конечно, он говорил о мире, и мы будем рады обсудить его идеи, мы будем рады поговорить об этом. Но мы не готовы использовать наши территории как один из вариантов предложения», - сказал Зеленский в интервью представителям индийских СМИ, опубликованном в воскресенье.

«Мы не меняем людей на предложения и территории на предложения, и наши ценности, и нашу свободу, и нашу демократию. Вот мы не готовы этим жертвовать, и это абсолютно понятные аспекты», - подчеркнул президент Украины.

Президент России Владимир Путин в июне среди условий для начала переговоров назвал вывод украинских войск из Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей Украины, признание этих регионов и Крыма российскими территориями, отказ Украины от вступления в НАТО и снятие санкций.