Почему Дуров хотел встретиться с Путиным в Баку?

Внимание политтехнолога привлекла активность России на дипломатической арене вокруг «дела Дурова»: «Что привлекло мое внимание? За Дурова сразу же вступилась Россия. Обратите внимание на истерическую реакцию Медведева в духе «а я же предупреждал Дурова!». Вся российская элита призывает в унисон в ответ на его арест заблокировать французский бизнес в России. Спрашивается: если Дуров не гражданин России и никак не связан с Россией, почему правительство этой страны вступается за него? Как не заподозрить Дурова в связях с руководством Российской Федерации?!

Я допускаю версию, что Павел Дуров не только сотрудничал с ФСБ России, но у него есть абсолютный доступ к информационной базе в «Телеграм». То есть речь идет о доступе к чатам почти миллиарда пользователей этой соцсети. И если у каждого из пользователей есть 50 адресатов, то речь идет о 50 миллиардах переписок. И о триллионах сообщений. Представляете?! Таким образом, Дуров – единственный человек в мире, у которого потенциально есть доступ к абсолютно всем перепискам, которые сохраняются на серверах , сказал в беседе с haqqin.az известный политтехнолог и публицист Михаил Шейтельман.

Возникает вопрос: зачем российское руководство заступилось за Дурова, компрометируя свои связи с ним? Ведь они же его подставляют таким образом?! Но, учитывая то, как работает российская пропагандистская машина на примере того же Курска, здесь мы имеем дело со спонтанной нервной реакцией. Конечно же, они его и подставили столь бурной реакцией».

Шейтельман также прокомментировал информацию об отказе Дурову во встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Баку: «И самое парадоксальное: Дуров оказался в Азербайджане в тот самый момент, когда Путин находился в Баку. Неожиданно Дурову захотелось пообщаться с азербайджанскими пользователями «Телеграма». Вполне вероятно, что Путин либо встретился с Дуровым в Баку, либо отказал ему в этой встрече.

Предположим, что Дуров действительно хотел встретиться с Путиным в Баку. И предположим, что Путин действительно отказал ему в этой встрече. Зачем Дурову понадобилась эта встреча? Всем известно, что российские чиновники ведут переписку в «Телеграме». И допустим, что Дуров связан с ФСБ России. Речь не о том, что он шпионит в пользу России. Это слишком мелко для Дурова. Речь о том, что кому-то он может дать больше привилегий в своей соцсети.

Я предлагаю рассмотреть следующую версию. Допустим, у Дурова возникли с кем-то проблемы в Российской Федерации. Он пытается решить эту проблему. Но ему однозначно заявляют, что решить эту проблему не получится. И Дурову отказывают во встрече с Путиным в Баку. Он понимает, что либо россияне его арестуют, либо ликвидируют. А он не хочет в российскую тюрьму и сдается французам. Гипотетически человек, у которого возникли проблемы с российскими спецслужбами, сдается западным спецслужбам. Это нормально. Я считаю, что Дуров сдался французам, рассчитывая продолжить деятельность под прикрытием спецслужб Франции».

Политтехнолог также обратил свое внимание на тот факт, что Дуров избегал западный мир на протяжении долгого времени: «Вообще вызывает удивление, что Дуров в основном разъезжал по странам третьего мира. И избегал так называемый цивилизованный мир. Ну, он жил в Дубае. А это город, в котором арабские спецслужбы конкурируют с российскими.

Что он вдруг решил приехать во Францию? Ни один из российских олигархов не совершает такие рискованные поездки. Все понимают, что на каждого из них может быть выписан ордер, пока их самолеты заправляются в аэропортах. Я не верю в его глупость…»

По мнению Шейтельмана, влияние «Телеграма» прямо пропорционально судьбе Дурова во французских застенках: «Сможет ли соцсеть сохранить свое влияние? Это зависит от того, сколько времени Дуров проведет за решеткой. С каждым днем доверие к «Телеграму» будет уменьшаться. Доверие к соцсети будет прямо пропорционально тому, сколько времени он останется в тюрьме».