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Всем нужен Дуров. Но только в клетке
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Всем нужен Дуров. Но только в клетке

Разведки США и Британии помогают Украине

21:12 1143

США и Великобритания предоставляли Украине спутниковые снимки и разведывательные данные о Курской области и в целом об этом регионе, сообщает The New York Times.

Эта информация помогала украинским войскам отслеживать передвижение российских подкреплений, которые могли атаковать ВСУ или отрезать им пути к возможному отступлению в Украину.

Некоторые источники отмечают, что по мере расширения контроля Украины над западной частью России возрастает риск перегрузки логистических цепочек и систем ПВО ВСУ. Переброска дополнительных сил в Курскую область ослабляет позиции Киева вдоль линий фронта на востоке Украины, особенно в Донбассе, где активно пытаются наступать российские военные. 

Вашингтон не уверен, что Украина будет удерживать захваченные территории в долгосрочной перспективе. Об этом свидетельствует отсутствие траншей, минных полей и оборонительных заграждений, что могло бы защитить ВСУ от контратак, говорят собеседники NYT. Представитель Пентагона, в свою очередь, заявил, что отсутствие оборонительных укреплений не означает отказ от удержания этих территорий — Киев, возможно, планирует укрепить свои позиции дальше на российской территории, чтобы расширить буферную зону.

Чиновники подчеркивают, что наступление ВСУ в Курской области было тщательно спланировано, но его успех превзошел ожидания. Украина воспользовалась медленной реакцией Москвы и теперь действует более гибко, рассказали источники.

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