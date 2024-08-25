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Нефтебаза в России горит восьмые сутки

21:41 1286

Пожар на нефтебазе в Пролетарске Ростовской области РФ, начавшийся после удара украинских дронов, продолжается уже восьмые сутки подряд.

Местные телеграм-каналы публикуют фотографии, на которых в районе нефтебазы видны столбы дыма. Официальной информации о тушении пожара на нефтебазе в Пролетарске нет.

Нефтебаза рядом с городом Пролетарск, который находится примерно в 165 км к юго-востоку от Ростова-на-Дону, загорелась ранним утром в воскресенье, 18 августа.

Как сообщал губернатор области Василий Голубев, пожар возник из-за упавших на хранилище дизельного топлива обломков сбитых ПВО беспилотников. Пожарные начали тушение пожара, написал Голубев, но вскоре им пришлось прерваться, потому что дроны второй раз атаковали нефтебазу.

По словам главы Пролетарского района Валерия Горнича, на территории нефтебазы расположены 74 резервуара, каждый вместимостью 5000 куб. м.

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