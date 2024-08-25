Американский топ-генерал в Израиле

Председатель Объединенного комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США генерал Чарльз Браун прибыл в Израиль, где у него запланирована встреча с главой Генштаба израильской армии Герци Халеви. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Военачальники «обсудят вопросы безопасности и стратегии, касающиеся совместной подготовки в регионе в рамках реагирования на угрозы на Ближнем Востоке», добавили в ведомстве. В пресс-службе отметили, что «ЦАХАЛ продолжит углублять отношения с ВС США в рамках обязательств по укреплению региональной стабильности и координации между двумя армиями».