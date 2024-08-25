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Всем нужен Дуров. Но только в клетке
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Всем нужен Дуров. Но только в клетке

Нетаньяху возмущен

22:03 1262

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поспорил с членами израильской делегации, ведущей переговоры о прекращении огня и освобождении заложников в секторе Газа, пишет Reuters. 

Премьер отказался уступать в вопросе контроля ЦАХАЛ над Филадельфийским коридором (отделяет анклав от Египта), в то время как переговорщики просят смягчить позицию.

Биньямин Нетаньяху согласился переместить одну из позиций израильских войск на несколько сотен метров, но требует сохранить общий контроль над границей протяженностью около 14 км.

«Премьер-министр настаивает на сохранении этих условий, несмотря на давление со стороны некоторых участников переговорной группы, которые готовы выйти из нее», - сообщает агентство.

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