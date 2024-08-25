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Всем нужен Дуров. Но только в клетке
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Всем нужен Дуров. Но только в клетке

Папа недоволен законом Украины

22:16 1050

Папа Римский Франциск осудил принятый в Украине закон о запрете деятельности в стране религиозных организаций, связанных с Россией.

По словам понтифика, которые приводит Deutsche Welle, он опасается за свободу вероисповедания ввиду «недавно принятых законов в Украине».

Молитва не является преступлением, и каждому, кто желает молиться, нужно разрешить это делать в той церкви, которую он считает своей, подчеркнул Франциск. «Ни одна христианская церковь не должна быть запрещена прямо или косвенно. Церкви неприкосновенны», - заявил Папа.

Во Всемирном совете церквей призвали власти Украины к осторожности «при принятии мер, которые нарушают фундаментальное право на свободу вероисповедания и убеждений, а также могут подорвать социальную сплоченность во время чрезвычайного положения в стране».

В то же время в организации отметили, что Всемирный совет церквей всегда осуждал войну России против Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский 24 августа подписал закон о запрете деятельности в Украине религиозных организаций, связанных с Русской православной церковью (РПЦ). Несколькими днями ранее законопроект под официальным названием «О защите конституционного строя в сфере деятельности религиозных организаций» одобрила Верховная рада. Закон вступит в силу через 30 дней и отразится в первую очередь на деятельности Украинской православной церкви (УПЦ).

В самой УПЦ, комментируя закон, заявили, что церковь действует юридически в рамках украинского законодательства, «согласно всем учредительным документам, является самостоятельной, независимой и не подчиняется Московскому патриархату».

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