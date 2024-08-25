Французы построят АЭС в Сербии

Президент Сербии Александр Вучич категорически опроверг утверждение, что президент Франции Эммануэль Макрон прибывает в конце августа с визитом в Белград ради переговоров о захоронении на сербской территории радиоактивных отходов.

Заявления оппозиции об этом сербский лидер назвал «бессмыслицей, вымыслом и ложью». По его словам, у оппонентов власти «нет этому никаких доказательств».