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Всем нужен Дуров. Но только в клетке
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Всем нужен Дуров. Но только в клетке

Французы построят АЭС в Сербии

22:30 409

Президент Сербии Александр Вучич категорически опроверг утверждение, что президент Франции Эммануэль Макрон прибывает в конце августа с визитом в Белград ради переговоров о захоронении на сербской территории радиоактивных отходов.

Заявления оппозиции об этом сербский лидер назвал «бессмыслицей, вымыслом и ложью». По его словам, у оппонентов власти «нет этому никаких доказательств».

Тем не менее Александр Вучич подтвердил, что обсуждается сотрудничество с французской энергетической компанией EDF по обеспечению Сербии электроэнергией с помощью АЭС. Президент назвал атомную энергию «экологически приемлемой», вспомнив в связи с этим об ошибках «старого коммунистического руководства Сербии, которое в свое время надсмехалось над словенцами, запустившими АЭС «Кршко», но в итоге умными оказались словенцы, перехитрившие всех».

В ходе визита в Париж в апреле Вучич обсудил с Макроном сотрудничество с Францией в области атомной энергетики. Президент Сербии дал понять, что проблемы в энергетике Белград намерен решить в том числе путем строительства у себя больших и малых АЭС, и назвал Францию «ведущей европейской атомной энергетической силой». После этого правящая Сербская прогрессивная партия инициировала в парламенте снятие 35-летнего запрета на строительство АЭС, подряд на которое прочат именно французским компаниям.

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