Второй за сутки разговор Галанта и Остина

Министр обороны Израиля Йоав Галант провел уже второй за 25 августа телефонный разговор со своим американским коллегой Ллойдом Остином. Об этом сообщила пресс-служба израильского Минобороны.

«Галант недавно завершил второй телефонный разговор с министром обороны США Ллойдом Остином», они «провели совместную оценку ситуации в области безопасности» и обсудили «успешные действия, предпринятые для предотвращения масштабного нападения «Хезболлы» на Израиль», говорится в заявлении. Глава МО еврейского государства «выразил признательность» американскому коллеге «за сотрудничество и координацию между Израилем и Соединенными Штатами, включая обмен разведданными», отметили в пресс-службе.

Кроме того, главы оборонных ведомств говорили о «совместных усилиях по сдерживанию Ирана и его сателлитов», а также о «восстановлении региональной стабильности при одновременном обеспечении безопасности Израиля и его способности защищать себя», добавили в ведомстве.

В предыдущий раз Галант и Остин беседовали по телефону утром 25 августа.