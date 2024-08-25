Сенсация: Иран хочет помириться с Евросоюзом

Вслед за интервью японским СМИ в первом интервью государственному телевидению Ирана новый министр иностранных дел Аббас Арагчи намекнул на серьезные изменения во внешней политике страны. По словам министра, напряженность в отношениях с Западом не должна становиться непосильным бременем для иранского народа. Арагчи ни словом не обмолвился о возможном смягчении отношений с США, но подчеркнул, что приоритетом Исламской Республики могут стать связи с Европейским союзом. «Общий подход внешней политики 14-й администрации основан на тонком балансе между преемственностью и трансформацией», - отметил Арагчи и добавил, что если Европа откажется от своей «агрессивной» позиции, то «она вновь станет приоритетом Ирана», сместив нынешние внешнеполитические акценты ИРИ, отданные сегодня России и Китаю.

Заявление нового главы МИД прозвучало на фоне достаточно сложных отношений между Брюсселем и Тегераном. Как известно, европейские страны обвиняют Тегеран в нарушении прав человека, в неспособности ограничить ядерную программу, а также в поддержке ХАМАС и агрессии России в Украине. Тем не менее решение нового президента-реформатора Масуда Пезешкиана, занимавшего в администрации Хасана Рухани пост замглавы МИД, назначить министром иностранных дел Аббаса Арагчи вызвало в руководстве Евросоюза определенные надежды на возможные изменения в иранской политике по отношению к Западу. Неудивительно, что первыми, кто поздравил Арагчи с назначением, были министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне и глава МИД Германии Анналена Бербок. В телефонном разговоре с Арагчи Стефан Сежурне выразил озабоченность растущей напряженностью в регионе и призвал коллегу сделать все возможное, чтобы предотвратить конфликт, не отвечающий интересам ни Ирана, ни других стран региона.

Сежурне также настоятельно рекомендовал Арагчи оказать влияние на поддерживаемые Ираном «дестабилизирующие силы» в регионе и призвать их к максимальной сдержанности. Глава МИД Франции сообщил, что в ходе недавней поездки на Ближний Восток он передал соответствующие послания всем заинтересованным сторонам, особенно в контексте эскалации между Израилем и Ливаном. Сежурне подчеркнул недопустимость дестабилизирующих действий со стороны Ирана и заверил коллегу, что Франция привержена созданию политической основы, которая могла бы обеспечить мир и безопасность в регионе «при условии, что Иран будет соблюдать международные обязательства». В свою очередь, Анналена Бербок призвал Арагчи предпринять конкретные шаги для снижения напряженности в регионе и способствовать освобождению граждан Германии, отбывающих тюремное заключение в Иране.

Контакты глав МИД Франции и ФРГ подтвердили готовность Европейского союза к активному сотрудничеству с новой администрацией Пезешкиана, если последняя откажется от прямой конфронтации с Западом, которой придерживался бывший президент ИРИ Ибрагим Раиси. Брюссель ожидает от Тегерана изменений в ряде критически важных вопросов, таких как отношения с Россией, влияние на региональные процессы и ядерная программа. Согласно информации из иранских источников, в этих телефонных беседах Арагчи призвал Европейский союз к открытому диалогу для решения двусторонних проблем, подчеркнув, что Тегеран заинтересован в развитии отношений с Брюсселем «в атмосфере взаимного уважения». Касаясь отношений с США, Арагчи отметил, что между странами сохраняется напряженность. «Наша внешняя политика должна стремиться к минимизации последствий американской агрессии и предотвращению формирования международного консенсуса против нас», - подчеркнул, в частности, Арагчи. По мнению базирующегося в Вашингтоне оппозиционного издания Iran International, неоднозначность заявлений ряда иранских официальных лиц, в которых нет намека на серьезные изменения во внешней политике ИРИ, на самом деле может быть попыткой прощупать дипломатическую почву накануне президентских выборов в США. Известно, что Иран воздерживается от нанесения прямых ударов по Израилю в ответ на убийство в Тегеране лидера ХАМАС Исмаила Хании, что, по мнению некоторых аналитиков, может указывать на намерение новой иранской администрации хотя бы частично смягчить напряженность в отношениях с Западом. Одновременно Тегеран стремится подчеркнуть, что сдержанность – это не признак слабости, а проявление стратегической гибкости или даже продуманный акт «взвешенного великодушия».

Еще одним индикатором возможного изменения внешнеполитического курса Ирана стало направленное в минувшую субботу Украине официальное поздравление с Днем независимости. На фоне тысяч «Шахедов», которые Иран отправил России, вторгшейся в Украину, этот шаг выглядит особенно примечательно. Пока неясно, является ли он признаком серьезных изменений или это всего лишь искусный дипломатический маневр. Тем не менее реакция России на возможную переориентацию Ирана наверняка вызовет пристальное внимание всех заинтересованных сторон. По сообщениям западных СМИ, Иран готовится передать России баллистические ракеты, хотя переговоры об этом велись еще до того, как Масуд Пезешкиан был избран президентом. Однако многие западные эксперты сомневаются, что Иран пойдет на этот шаг. Интервью, которое Аббас Арагчи дал 23 августа государственному телевидению Ирана, хоть и было насыщено намеками на возможные изменения во внешней политике Тегерана, но при этом почти каждое заявление главы МИД сопровождалось ссылками на слова Верховного лидера. Арагчи подчеркнул важность «стратегического единства» между администрацией президента Пезешкиана и руководством Верховного лидера Али Хаменеи, называя его «ключевым фактором в отношениях Ирана с Западом». Как отмечает Iran International, долгие годы иранские официальные лица пытались убедить Запад, что Верховного лидера Хаменеи нужно постоянно убеждать в необходимости значительных уступок. Но, похоже, эта стратегия утратила эффективность, поскольку любые предполагаемые разногласия внутри иранского руководства, особенно касающиеся Али Хаменеи, Запад все чаще рассматривает как несущественные.

В интервью Арагчи также озвучил двойную стратегию Рахбара. С одной стороны, Иран продолжит обходить западные санкции, хотя Арагчи тонко намекнул, что эта тема вне пределов компетенции МИД, а с другой - приоритетом ИРИ остается снятие санкций, что, по словам иранского министра иностранных дел, будет достигнуто прежде всего посредством переговоров с Западом. Практика обхода санкций, используемая Корпусом стражей исламской революции, не только не улучшила состояние иранской экономики, но и усугубила многие из текущих проблем страны, создав условия для широкой коррупции через незаконную деятельность, в частности, посредством отмывания денег. «Во время встречи с членами парламента Верховный лидер подчеркнул, что санкции могут быть сняты честным путем, и Министерство иностранных дел должно инициировать и возглавить эти усилия, - отметил Аббас Арагчи. - Если появится возможность снять санкции, мы не будем медлить ни на час; наша приверженность отмене санкций, будь то через переговоры или иные честные способы, остается непоколебимой и настойчивой». Наблюдатели отмечают определенный сдвиг в риторике представителей руководства Ирана. В пятницу депутат парламента Моджтаба Зоннур, известный тем, что в 2015 году символически сжег в Меджлисе копию ядерной сделки, выразил поддержку возобновлению ядерного соглашения, если будет достигнут широкий консенсус. Хассан Абутораби-Фард, временный имам пятничной молитвы в Тегеране, отметил, что «Исламская Республика запуталась в клубке нерешенных проблем», предупредив, что «если мы не займемся реформами сегодня, завтра может быть слишком поздно». Подобные высказывания отражают общую атмосферу иранского политического истеблишмента, в котором усиливается осознание необходимости пересмотра существующей политики, особенно на фоне внешнего давления.