Эвакуация аэропорта Парижа

Два терминала аэропорта Париж-Орли эвакуировали в воскресенье из-за предупреждения о заложенной бомбе, сообщает газета Le Parisien со ссылкой на источники.

Отмечается, что такую меру приняли с целью позволить спецслужбам осмотреть здание.

"Звонивший заявил, что заложил бомбу в туалетах аэропорта", - приводит газета слова источника из полиции.

Напомним, что в среду из-за ложных сообщений о бомбе из этого же аэропорта несколько часов не мог вылететь самолет с рейсом в Монпелье. В итоге его отменили.