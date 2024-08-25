Эвакуация аэропорта Парижа
23:04 917
Два терминала аэропорта Париж-Орли эвакуировали в воскресенье из-за предупреждения о заложенной бомбе, сообщает газета Le Parisien со ссылкой на источники.
Отмечается, что такую меру приняли с целью позволить спецслужбам осмотреть здание.
"Звонивший заявил, что заложил бомбу в туалетах аэропорта", - приводит газета слова источника из полиции.
Напомним, что в среду из-за ложных сообщений о бомбе из этого же аэропорта несколько часов не мог вылететь самолет с рейсом в Монпелье. В итоге его отменили.
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