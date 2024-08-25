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Эвакуация аэропорта Парижа

23:04 917

Два терминала аэропорта Париж-Орли эвакуировали в воскресенье из-за предупреждения о заложенной бомбе, сообщает газета Le Parisien со ссылкой на источники.

Отмечается, что такую меру приняли с целью позволить спецслужбам осмотреть здание.

"Звонивший заявил, что заложил бомбу в туалетах аэропорта", - приводит газета слова источника из полиции.

Напомним, что в среду из-за ложных сообщений о бомбе из этого же аэропорта несколько часов не мог вылететь самолет с рейсом в Монпелье. В итоге его отменили.

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