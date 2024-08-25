Депутат предложил создать российский «Гуантанамо» для мигрантов

Депутат Госдумы от КПРФ Михаил Матвеев предложил создать в России аналог тюрьмы «Гуантанамо» для мигрантов.

По его мнению, без визового режима и значительного сокращения потока мигрантов в Россию «количество исламистов-террористов будет только расти».

«Очевидно, что Россия должна создать для такого рода заключенных тюрьму или несколько тюрем по типу «Гуантанамо» на Новой Земле с жесточайшими условиями содержания. Раз уж нельзя их расстреливать, значит, для их «джамаатов» надо создавать на северных островах жесткие спецтюрьмы и содержать их отдельно», - предлагает депутат-коммунист.