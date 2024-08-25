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Всем нужен Дуров. Но только в клетке

Депутат предложил создать российский «Гуантанамо» для мигрантов

23:07 418

Депутат Госдумы от КПРФ Михаил Матвеев предложил создать в России аналог тюрьмы «Гуантанамо» для мигрантов.

По его мнению, без визового режима и значительного сокращения потока мигрантов в Россию «количество исламистов-террористов будет только расти». 

«Очевидно, что Россия должна создать для такого рода заключенных тюрьму или несколько тюрем по типу «Гуантанамо» на Новой Земле с жесточайшими условиями содержания. Раз уж нельзя их расстреливать, значит, для их «джамаатов» надо создавать на северных островах жесткие спецтюрьмы и содержать их отдельно», - предлагает депутат-коммунист.

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