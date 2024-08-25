Евросоюз обеспокоен: Турция забирает Африку

Жозеп Боррель - Верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности - раскритиковал действия Турции в политической, экономической, военной и торговой сферах, осуществляемые на Африканском континенте.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности выразил обеспокоенность значительной активизацией в последнее время военного сотрудничества между Турцией и Ливией, назвав этот факт «тревожным».

«Когда я приехал в Брюссель, в Ливии присутствовали военные Франции и Италии, - отметил, в частности, Жозеп Боррель. - Они не всегда действовали согласованно, не всегда работали вместе, но, несмотря на разногласия, находились там совместно. Сегодня в Ливии европейцев уже нет, там только турки и немногочисленные русские. Базы на побережье Ливии больше не являются европейскими, теперь это турецкие базы. Это не тот порядок, который мы хотели бы видеть в Средиземноморье».