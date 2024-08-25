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Всем нужен Дуров. Но только в клетке
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Всем нужен Дуров. Но только в клетке

«Нечего скрывать»: команда Telegram об аресте Дурова в Париже

25 августа 2024, 23:35 1779

Команда Telegram выпустила заявление в связи с задержанием и арестом в Париже основателя мессенджера Павла Дурова.

В нем отмечается, что Telegram соблюдает законы Евросоюза, включая Закон о цифровых услугах, а правила модерации контента соответствуют отраслевым стандартам.

«Генеральному директору Telegram Павлу Дурову нечего скрывать, и он часто путешествует по Европе. Абсурдно утверждать, что платформа или ее владелец несут ответственность за злоупотребление этой платформой», — говорится в заявлении.

Павел Дуров, у которого есть французское гражданство, был задержан в парижском аэропорту вечером 24 августа, после его поместили под стражу. Как писали СМИ, из-за отсутствия модерации в Telegram и ограниченного сотрудничества мессенджера с французскими властями следствие считает Дурова причастным к преступлениям, связанным с терроризмом, мошенничеством, наркоторговлей.

Официальных заявлений французской стороны о задержании Павла Дурова пока не было. Прокуратура Парижа пообещала прокомментировать ситуацию завтра, 26 августа.

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