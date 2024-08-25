Турция показала свою мощь и в морях

«Чтобы жить на нашей земле в мире, мы осознаем необходимость иметь мощный и эффективный флот как в наших территориальных водах, так и в отдаленных регионах. С этим пониманием с 2002 года под лозунгом «Сильная Турция, сильная армия» мы стремимся укрепить наши Вооруженные силы во всех сферах. Центральным элементом наших задач по усилению армии является наращивание возможностей нашего флота и его сдерживающей мощи», - сказал он.

24 августа на торжественной церемонии передачи морских платформ в командовании верфи Аксаз президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что усилия по дальнейшему укреплению Вооруженных сил Турции будут продолжаться.

После церемонии открытия была спущена на воду первая подводная лодка отечественного производства, оснащенная системой воздухонезависимого движения.

Эта современная субмарина была создана в рамках проекта Yeni Tip Denizaltı — Piri Reis, предполагающего оснащение ВМФ Турции шестью подлодками этого типа. В соответствии с проектом, ввод в эксплуатацию оставшихся пяти субмарин будет осуществляться поэтапно в течение четырех лет.

Президент Эрдоган сообщил, что подлодка Piri Reis успешно прошла более 380 заводских испытаний и тестов на приемку навигационных систем и обладает боевыми и техническими характеристиками, значительно превосходящими субмарины других стран.

«На подводной лодке Piri Reis будут использоваться наши собственные ракеты ATMACA и GEZGİN, - отметил президент Турции. - Мы планируем ввести в эксплуатацию другие наши подлодки — Hızır Reis в 2025 году и Murat Reis в 2026 году. Строительство четвертой подводной лодки (Aydın Reis) продолжается. Мы планируем завершить ввод в эксплуатацию всех наших подводных лодок к 2029 году».

Президент также подчеркнул, что для оснащения ВМФ Турции мобилизованы все ресурсы, платформы и системы.