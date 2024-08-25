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Турция показала свою мощь и в морях

Отдел информации
25 августа 2024, 23:41 1674

Спущена на воду первая турецкая подводная лодка, созданная в рамках национального проекта строительства субмарин нового типа Piri Reis.

24 августа на торжественной церемонии передачи морских платформ в командовании верфи Аксаз президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что усилия по дальнейшему укреплению Вооруженных сил Турции будут продолжаться.

«Чтобы жить на нашей земле в мире, мы осознаем необходимость иметь мощный и эффективный флот как в наших территориальных водах, так и в отдаленных регионах. С этим пониманием с 2002 года под лозунгом «Сильная Турция, сильная армия» мы стремимся укрепить наши Вооруженные силы во всех сферах. Центральным элементом наших задач по усилению армии является наращивание возможностей нашего флота и его сдерживающей мощи», - сказал он.

Эрдоган показал мощь турецкого военного флота

После церемонии открытия была спущена на воду первая подводная лодка отечественного производства, оснащенная системой воздухонезависимого движения.

Эта современная субмарина была создана в рамках проекта Yeni Tip Denizaltı — Piri Reis, предполагающего оснащение ВМФ Турции шестью подлодками этого типа. В соответствии с проектом, ввод в эксплуатацию оставшихся пяти субмарин будет осуществляться поэтапно в течение четырех лет.

Президент Эрдоган сообщил, что подлодка Piri Reis успешно прошла более 380 заводских испытаний и тестов на приемку навигационных систем и обладает боевыми и техническими характеристиками, значительно превосходящими субмарины других стран.

«На подводной лодке Piri Reis будут использоваться наши собственные ракеты ATMACA и GEZGİN, - отметил президент Турции. - Мы планируем ввести в эксплуатацию другие наши подлодки — Hızır Reis в 2025 году и Murat Reis в 2026 году. Строительство четвертой подводной лодки (Aydın Reis) продолжается. Мы планируем завершить ввод в эксплуатацию всех наших подводных лодок к 2029 году».

Президент также подчеркнул, что для оснащения ВМФ Турции мобилизованы все ресурсы, платформы и системы.

«Мы реализовали очень важные проекты, - подчеркнул Реджеп Тайип Эрдоган. - Строительство таких ключевых объектов, как национальный ударный корабль, новый тип минного тральщика, патрульные корабли и новый тип десантных кораблей, продолжается. Проектирование национальной подводной лодки, национального авианосца и истребителя ПВО TF2000, которые ознаменуют новую эру в наших Военно-морских силах, также продолжается.

С истребителями TF2000 мы поэтапно обеспечим защиту нашей страны от воздушных угроз с моря. Мы также обеспечим защиту от воздушных угроз таких критически важных объектов, как TCG Anadolu и национальный авианосец. Наши местные самолеты HÜRJET, KIZILELMA, TB3 и ANKA, размещенные на борту национального авианосца, будут защищать права и интересы Турции на морских пространствах. С реализацией всех этих проектов Военно-морские силы Турции получат значительные преимущества, и наши права будут эффективно защищены. Мы можем видеть, какого огромного прогресса достигли за очень короткий период.

За 22 года с помощью научно-исследовательских институтов, технологических центров и частных судостроительных верфей мы совершили революцию в оборонной промышленности. В 2002 году в нашей стране насчитывалось 62 компании оборонной промышленности, а сейчас их число возросло до 1031. Реализация проектов для 200 морских платформ и 40 надводных и подводных автономных кораблей продолжается. Турция способна на гораздо большее».

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