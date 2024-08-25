Украина предупреждает Беларусь
Министерство иностранных дел Украины заявило о крупной концентрации белорусских войск у границы Украины и призвало их отвести во избежание «трагических ошибок», говорится в заявлении украинского внешнедипломатического ведомства.
«Вооруженные силы Беларуси под видом учений концентрируют значительное количество личного состава, вооружения и техники вблизи северной границы Украины. Мы призываем белорусских чиновников не совершать трагических ошибок под давлением Москвы и отвести войска от нашей границы», - заявили в МИД Украины.
По данным Киева, в Гомельской области вблизи северных границ Украины Беларусь сосредоточила Силы специальных операций, вооружение и военную технику, включая танки, артиллерию, РСЗО, средства ПВО и инженерную технику.
«Также зафиксировано присутствие наемников бывшего ЧВК «Вагнер», - указали в МИД Украины.
В ведомстве отметили, что учения идут «в непосредственной близости от объекта атомной энергетики - Чернобыльской АЭС». И призвали «прекратить недружественные действия и отвести войска от государственной границы Украины на расстояние, превышающее дальность поражения имеющихся в РБ систем огня».
«Предупреждаем, что в случае нарушения государственной границы Украины со стороны Беларуси наше государство примет все необходимые меры в порядке реализации гарантированного Уставом ООН права на самооборону. При этом все скопления войск, военные объекты и пути снабжения на территории Беларуси будут законными целями для Вооруженных сил Украины», - заявили в МИД Украины.