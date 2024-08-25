Украина предупреждает Беларусь

Министерство иностранных дел Украины заявило о крупной концентрации белорусских войск у границы Украины и призвало их отвести во избежание «трагических ошибок», говорится в заявлении украинского внешнедипломатического ведомства.

«Вооруженные силы Беларуси под видом учений концентрируют значительное количество личного состава, вооружения и техники вблизи северной границы Украины. Мы призываем белорусских чиновников не совершать трагических ошибок под давлением Москвы и отвести войска от нашей границы», - заявили в МИД Украины.