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Всем нужен Дуров. Но только в клетке

Украина предупреждает Беларусь

25 августа 2024, 23:50 1443

Министерство иностранных дел Украины заявило о крупной концентрации белорусских войск у границы Украины и призвало их отвести во избежание «трагических ошибок», говорится в заявлении украинского внешнедипломатического ведомства.

«Вооруженные силы Беларуси под видом учений концентрируют значительное количество личного состава, вооружения и техники вблизи северной границы Украины. Мы призываем белорусских чиновников не совершать трагических ошибок под давлением Москвы и отвести войска от нашей границы», - заявили в МИД Украины.

По данным Киева, в Гомельской области вблизи северных границ Украины Беларусь сосредоточила Силы специальных операций, вооружение и военную технику, включая танки, артиллерию, РСЗО, средства ПВО и инженерную технику.

«Также зафиксировано присутствие наемников бывшего ЧВК «Вагнер», - указали в МИД Украины.

В ведомстве отметили, что учения идут «в непосредственной близости от объекта атомной энергетики - Чернобыльской АЭС». И призвали «прекратить недружественные действия и отвести войска от государственной границы Украины на расстояние, превышающее дальность поражения имеющихся в РБ систем огня».

«Предупреждаем, что в случае нарушения государственной границы Украины со стороны Беларуси наше государство примет все необходимые меры в порядке реализации гарантированного Уставом ООН права на самооборону. При этом все скопления войск, военные объекты и пути снабжения на территории Беларуси будут законными целями для Вооруженных сил Украины», - заявили в МИД Украины.

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