Асад сбежал в Россию?

Всплыли подробности, проливающие свет на исчезновение президента Сирии Башара Асада. В течение нескольких дней местонахождение Асада оставалось тайной. В последний раз сирийский лидер появлялся на публике 24 июля, когда встречался в Москве с президентом России Владимиром Путиным. Сообщается, что Башар Асад, пропустивший церемонию приведения к присяге в парламенте, состоявшуюся шесть дней назад в Дамаске, находится в данный момент в Санкт-Петербурге в частной резиденции, поскольку опасается государственного переворота в своей стране или покушения со стороны Ирана, с которым у него возникли серьезные трения.

За кулисами напряженности между Тегераном и Дамаском По сведениям источников в Тегеране, руководство Ирана убеждено, что некоторые лица из ближайшего окружения Асада причастны к ликвидации командующего КСИР Касема Сулеймани, а также высокопоставленных иранских военных и дипломатов, убитых в Сирии. В ответ на подозрения Тегерана Асад наложил ряд ограничений на деятельность «Хезболлы» и других шиитских группировок на территории Сирии, поддерживаемых Ираном, что резко усилило напряженность на треке Тегеран - Дамаск. Обострению сирийско-иранских отношений способствовали также попытки Ирана перенести на сирийскую территорию конфликт между Ливаном, «Хезболлой» и Израилем, а также скрытая борьба за влияние в этой стране, развернувшаяся между Россией и Ираном. На пике напряженности профессор, доктор Кутайбе Касим аль-Араб, один из ближайших соратников Асада, от имени национальных сил потребовал вывода из Сирии всех иранских военных.

«Иран забрал все наши ресурсы, - заявил, в частности, аль-Араб. - Этот период эксплуатации и провокаций должен закончиться как можно скорее. Тегеран должен выплатить Сирии компенсацию в размере 50 миллиардов долларов. Иран систематически обращает наш народ в шиитскую веру и действует против нас, мечтая о Фатимидском государстве (династия шиитских халифов и имамов, правившая с 909 по 1171 годы – ред.). О, Иран, вы разрушили нашу общественную и политическую структуру!» Кутайбе Касим аль-Араб также заявил, что Иран всячески срывает процесс сближения Дамаска и Анкары. По его словам, одна из причин, заставивших президента Асада оставаться в Санкт-Петербурге, – это необходимость получить надежную защиту от провокаций таких стран, как Иран, которые стремятся не допустить очной встречи между Эрдоганом и Асадом. Кризис в сирийско-иранских отношениях связан также с войной Израиля против ХАМАС в секторе Газа. Согласно информации из сирийских источников, из-за интенсивности атак израильских ВВС по югу Ливана иранское руководство просило Асада разместить в Сирии семьи лидеров и командиров «Хезболлы», а также выделить для иранского Корпуса стражей исламской революции безопасные зоны в Дамаске, Халебе, Хомсе и Хаме. Однако сирийцы ответили отказом, резонно предположив, что «эта ситуация даст Израилю очередной повод для нападений на территорию Сирии».

Москва предупредила Асада Наиболее сенсационный комментарий относительно судьбы Башара Асада, не участвовавшего после переговоров с Путиным в Москве ни в одной официальной или неофициальной встрече, сделал отставной сирийский дипломат Сакр Мульхем. «Однажды по указанию тогдашнего посла Сирии в Москве я встретился с Богдановым (Михаил Богданов, заместитель главы МИД РФ – ред.) - одним из важных советников Путина, - заявил Сакр Мульхем. - В сообщении, которое Богданов попросил меня передать сирийскому правительству, содержались исторически важные предупреждения. От имени Путина Богданов попросил Асада не прислушиваться к советам иранцев и предупредил: «Они вторгнутся в вашу страну и разрушат ее так же, как оккупировали Ирак». Однако еще до этого предупреждения Корпус стражей исламской революции окружил Асада. В конце концов, Иран добился своего, и мы видим этот результат. В нынешних условиях любое интервью Асада с любыми СМИ в ближайшие дни будет вводящим в заблуждение. Они представят старое, заранее записанное интервью как новое».