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Асад сбежал в Россию?

что происходит?
Руслан Баширли, спецкор, Анкара
25 августа 2024, 23:55 3778

Всплыли подробности, проливающие свет на исчезновение президента Сирии Башара Асада. В течение нескольких дней местонахождение Асада оставалось тайной. В последний раз сирийский лидер появлялся на публике 24 июля, когда встречался в Москве с президентом России Владимиром Путиным.

Сообщается, что Башар Асад, пропустивший церемонию приведения к присяге в парламенте, состоявшуюся шесть дней назад в Дамаске, находится в данный момент в Санкт-Петербурге в частной резиденции, поскольку опасается государственного переворота в своей стране или покушения со стороны Ирана, с которым у него возникли серьезные трения.

Почему Асад сбежал в Россию?

За кулисами напряженности между Тегераном и Дамаском

По сведениям источников в Тегеране, руководство Ирана убеждено, что некоторые лица из ближайшего окружения Асада причастны к ликвидации командующего КСИР Касема Сулеймани, а также высокопоставленных иранских военных и дипломатов, убитых в Сирии. В ответ на подозрения Тегерана Асад наложил ряд ограничений на деятельность «Хезболлы» и других шиитских группировок на территории Сирии, поддерживаемых Ираном, что резко усилило напряженность на треке Тегеран - Дамаск.

Обострению сирийско-иранских отношений способствовали также попытки Ирана перенести на сирийскую территорию конфликт между Ливаном, «Хезболлой» и Израилем, а также скрытая борьба за влияние в этой стране, развернувшаяся между Россией и Ираном.

На пике напряженности профессор, доктор Кутайбе Касим аль-Араб, один из ближайших соратников Асада, от имени национальных сил потребовал вывода из Сирии всех иранских военных.

Окружение Асада требует выдворить иранские войска

«Иран забрал все наши ресурсы, - заявил, в частности, аль-Араб. - Этот период эксплуатации и провокаций должен закончиться как можно скорее. Тегеран должен выплатить Сирии компенсацию в размере 50 миллиардов долларов. Иран систематически обращает наш народ в шиитскую веру и действует против нас, мечтая о Фатимидском государстве (династия шиитских халифов и имамов, правившая с 909 по 1171 годы – ред.). О, Иран, вы разрушили нашу общественную и политическую структуру!»

Кутайбе Касим аль-Араб также заявил, что Иран всячески срывает процесс сближения Дамаска и Анкары. По его словам, одна из причин, заставивших президента Асада оставаться в Санкт-Петербурге, – это необходимость получить надежную защиту от провокаций таких стран, как Иран, которые стремятся не допустить очной встречи между Эрдоганом и Асадом.

Кризис в сирийско-иранских отношениях связан также с войной Израиля против ХАМАС в секторе Газа.

Согласно информации из сирийских источников, из-за интенсивности атак израильских ВВС по югу Ливана иранское руководство просило Асада разместить в Сирии семьи лидеров и командиров «Хезболлы», а также выделить для иранского Корпуса стражей исламской революции безопасные зоны в Дамаске, Халебе, Хомсе и Хаме. Однако сирийцы ответили отказом, резонно предположив, что «эта ситуация даст Израилю очередной повод для нападений на территорию Сирии».

Почему Иран препятствует встрече Эрдогана с Асадом?

Москва предупредила Асада

Наиболее сенсационный комментарий относительно судьбы Башара Асада, не участвовавшего после переговоров с Путиным в Москве ни в одной официальной или неофициальной встрече, сделал отставной сирийский дипломат Сакр Мульхем.

«Однажды по указанию тогдашнего посла Сирии в Москве я встретился с Богдановым (Михаил Богданов, заместитель главы МИД РФ – ред.) - одним из важных советников Путина, - заявил Сакр Мульхем. - В сообщении, которое Богданов попросил меня передать сирийскому правительству, содержались исторически важные предупреждения. От имени Путина Богданов попросил Асада не прислушиваться к советам иранцев и предупредил: «Они вторгнутся в вашу страну и разрушат ее так же, как оккупировали Ирак». Однако еще до этого предупреждения Корпус стражей исламской революции окружил Асада. В конце концов, Иран добился своего, и мы видим этот результат. В нынешних условиях любое интервью Асада с любыми СМИ в ближайшие дни будет вводящим в заблуждение. Они представят старое, заранее записанное интервью как новое».

Богданов раскрыл Асаду информацию о тайном заговоре

Сообщается, что в России Асада постоянно сопровождает сирийский доктор Аммар Сулейман, который известен близостью к президенту Путину. Кроме того, Аммар Сулейман лечит в России супругу сирийского президента Асму Асад, вторично страдающую онкологическим заболеванием.

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