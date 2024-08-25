Нововведения Министерства труда и социальной защиты Азербайджана
В последние годы в Азербайджане целенаправленно проводятся важные работы по оказанию населению услуг в электронном виде, обеспечивающих современное и гибкое управление этим социальным процессом, заявили haqqin.az в Министерстве труда и социальной защиты населения.
Шаги министерства, связанные с электронизацией процесса оказания госуслуг в сфере труда, занятости, социальной защиты и социального обеспечения, направлены на последовательное совершенствование соответствующих информационных систем, повышение их качества и расширение объема.
В результате масштабных реформ, связанных с созданием на основе цифровых платформ государственных социальных услуг, 145 из 160 служб Министерства труда и социальной защиты населения, или более 90 процентов, уже оцифрованы, и теперь граждане получают в проактивной форме уже более пятидесяти услуг.
Министерство также постоянно работает над улучшением и усилением функциональных возможностей е-социального интернет-портала. Будучи социальным регистром страны, этот интернет-портал использует новейшие технологические решения.
Новые законодательные акты, подписанные в последние дни главой государства, направлены на совершенствования правовой базы для расширения цифровых услуг в сфере трудовых отношений и занятости. Они закладывают фундамент для продолжения реформ и дальнейшего прогресса в формировании трудовых отношений, но уже на более продвинутой и гибкой технологической основе.
Последние изменения в законодательстве Азербайджанской Республики предусматривают заключение, изменение и расторжение трудовых договоров в е-форме.
Они охватывают перспективы развития в таких сферах, как самозанятость, профессиональная направленность, оплачивание общественных работ, создание новых рабочих мест и социальных предприятий в дополнение к существующим квотам, внедрение целевых программ с инновационными решениями, а также применение в социально-правовых вопросах системы е-контроля занятости и организации труда, е-аудита и т.д.
Все эти нововведения, которые ощутимо повышают гибкость и эффективность государственных услуг, оказываемых населению, несомненно, создадут уже в ближайшем будущем основу для их полной электронизации в сферах труда, занятости, социальной защиты и социального обеспечения граждан страны.