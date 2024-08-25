Нововведения Министерства труда и социальной защиты Азербайджана

В последние годы в Азербайджане целенаправленно проводятся важные работы по оказанию населению услуг в электронном виде, обеспечивающих современное и гибкое управление этим социальным процессом, заявили haqqin.az в Министерстве труда и социальной защиты населения.

Шаги министерства, связанные с электронизацией процесса оказания госуслуг в сфере труда, занятости, социальной защиты и социального обеспечения, направлены на последовательное совершенствование соответствующих информационных систем, повышение их качества и расширение объема.

В результате масштабных реформ, связанных с созданием на основе цифровых платформ государственных социальных услуг, 145 из 160 служб Министерства труда и социальной защиты населения, или более 90 процентов, уже оцифрованы, и теперь граждане получают в проактивной форме уже более пятидесяти услуг.