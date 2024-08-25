Как американский педофил стал российским солдатом
Этот бравый вояка страшно любит пиариться. С надетым на лицо современным российским шлемом с камерой, при полной боевой выкладке, разве что без оружия в руках, он говорит о своей биографии и службе в рядах Вооруженных сил России.
«Мне нужно было придумать позывной, - говорит он на видео. — Я сам родом из Бостона, что в штате Массачусетс, вот я и предложил название города как позывной».
Его зовут Уилмер Пуэльо-Мота. Ему 28 лет, он гражданин США, и его заметный акцент выходца из Новой Англии подтверждает, что он действительно из Бостона, а не из Алабамы.
У него героическая для такого возраста биография. В течение шести лет он служил в ВВС США, участвовал по крайней мере в одной операции в Афганистане. А потом, в 2019 году, перешел в Воздушную национальную гвардию Массачусетса. Там он дослужился до звания сержанта технической службы.
И все складывалось бы ладно в биографии этого почти героя, если бы не одна досадная деталь. В 2020 году он был обвинен властями штата Род-Айленд в распространении детской порнографии. Произошло это после того, как его застали в номере отеля с 17-летней девушкой. Ее он заставлял сниматься в полностью обнаженном виде, и, как утверждают следователи, этим дело не ограничивалось. Девушка говорит, что он знал, что имеет дело с несовершеннолетней, и платил ей за съемку.
После этого выяснилось также, что Пуэльо-Мота сделал себе поддельный военный билет и заявил о звонке своего бывшего командира в Национальной гвардии, который якобы хвалил его за заслуги перед Америкой. Этот звонок он тоже выдумал.
9 января 2023 года Мота должен был предстать перед судом. Но за два дня до этого он сел в самолет, который следовал из вашингтонского аэропорта Dulles в Стамбул. А еще за день до предполагаемого появления в суде его адвокат Джон Сисилин заявил, что Мота сообщил ему: «Я собираюсь присоединиться к российской армии». Адвокат решил, что тот пошутил.
Но это не было шуткой. В апреле Пуэльо-Мота появился на видео, размещенном в одном их телеграм-каналов. На нем он подписывал контракт с российской армией в городе Ханты-Мансийск.
А на минувшей неделе он уже в другом видео в полной военной форме бахвалился о том, как хорошо устроился, будучи оператором разведывательных дронов. «Я не считаю себя предателем, - говорит доброволец. - США и Россия не находятся в состоянии войны». И к этому добавляет то, что от него требуется: «Победа будет за нами».
По данным российского Министерства обороны, Пуэльо –Мота сражался в Донецке и проявил себя там великолепно.
Известно, что в рядах ВСУ находятся сотни добровольцев из числа бывших американских военнослужащих. Несколько из них, сообщает Washington Post, были убиты в боях. Но Уилмер Пуэльо-Мота стал первым из тех, кто был выявлен на службе в российской армии, хотя это число может быть значительно больше — педофилов и любителей детского порно в Америке хватает.
В октябре 2022 года Мота был исключен из рядов Воздушной национальной гвардии. Доступ к секретным документам был для него закрыт. В заявлении гвардии говорится: «Преступная деятельность не совместима с нашими ценностями и не может быть терпима в наших рядах». Совместима ли такая деятельность со служением в ВС России - вопрос риторический.
Наемнику теперь не вернуться на родину, в его любимый Бостон. Мота промотал всю свою честь и достоинство раз и навсегда.