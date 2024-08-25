Как американский педофил стал российским солдатом

Этот бравый вояка страшно любит пиариться. С надетым на лицо современным российским шлемом с камерой, при полной боевой выкладке, разве что без оружия в руках, он говорит о своей биографии и службе в рядах Вооруженных сил России. «Мне нужно было придумать позывной, - говорит он на видео. — Я сам родом из Бостона, что в штате Массачусетс, вот я и предложил название города как позывной».

Его зовут Уилмер Пуэльо-Мота. Ему 28 лет, он гражданин США, и его заметный акцент выходца из Новой Англии подтверждает, что он действительно из Бостона, а не из Алабамы. У него героическая для такого возраста биография. В течение шести лет он служил в ВВС США, участвовал по крайней мере в одной операции в Афганистане. А потом, в 2019 году, перешел в Воздушную национальную гвардию Массачусетса. Там он дослужился до звания сержанта технической службы. И все складывалось бы ладно в биографии этого почти героя, если бы не одна досадная деталь. В 2020 году он был обвинен властями штата Род-Айленд в распространении детской порнографии. Произошло это после того, как его застали в номере отеля с 17-летней девушкой. Ее он заставлял сниматься в полностью обнаженном виде, и, как утверждают следователи, этим дело не ограничивалось. Девушка говорит, что он знал, что имеет дело с несовершеннолетней, и платил ей за съемку. После этого выяснилось также, что Пуэльо-Мота сделал себе поддельный военный билет и заявил о звонке своего бывшего командира в Национальной гвардии, который якобы хвалил его за заслуги перед Америкой. Этот звонок он тоже выдумал.