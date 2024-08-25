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Всем нужен Дуров. Но только в клетке
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Всем нужен Дуров. Но только в клетке

Премьер Грузии: Если бы не Иванишвили...

00:23 813

Если бы не основатель правящей партии «Грузинская мечта» ее почетный председатель Бидзина Иванишвили, Грузия оказалась бы в положении тяжелее, чем Украина. Так сказал премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на региональной встрече с избирателями в городе Амбролаури.

Глава правительства отметил, что жители гор Грузии с особой заботой сохраняют традиции в стране. Он также отметил, что «определенные силы» пытаются привить в Грузии нравы, которые противоестественны для грузинской культуры. Это все, сказал премьер, «навязывается извне».

По словам Кобахидзе, выборы 26 октября являются «референдумом» для всей Грузии. Премьер заговорил и о «кровавых 9 годах» правления команды Михаила Саакашвили.

Ираклий Кобахидзе также выразил благодарность «создателю» переломного момента - смены власти в Грузии - Бидзине Иванишвили: «Если бы не Бидзина Иванишвили, я и представить не хочу, где была бы сегодня Грузия. Грузия оказалась бы в тяжелом положении, чем наша дружественная страна Украина. Мы не подчинились скоординированному, тяжелейшему давлению - требованию открыть второй фронт; не подчинились требованию присоединиться к санкциям и отправить добровольцев в Украину, что принесло бы стране экономическую катастрофу и войну».

Кобахидзе подчеркнул, что 26 октября народ Грузии должен сделать выбор между войной и миром, будущим и прошлым, развитием и экономическим крахом.

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