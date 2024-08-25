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Эрдоган поблагодарил Ильхама Алиева

00:33 1214

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поблагодарил президента Азербайджана Ильхама Алиева за отправку самолета-амфибии для тушения пожаров в Турции.

«Мой брат Ильхам оказал мощную поддержку нашим усилиям по тушению пожаров... Хочу выразить глубокую признательность президенту Азербайджана. С помощью этого самолета мы смогли эффективно справиться с пожарами», - сказал турецкий лидер, выступая после заседания Кабинета министров.

Эрдоган добавил, что количество лесных пожаров в Турции в этом году выросло на 53 процента и достигло 5540: «В тушении пожаров задействовано 27 самолетов, 105 вертолетов и более 5000 наземных транспортных средств. С 15 по 19 августа зарегистрировано 306 лесных пожаров. Главы профильных министерств находятся на месте, и я регулярно получаю от них информацию».

Напомним, что по поручению президента Ильхама Алиева самолет-амфибия «БЕ-200ЧС» авиационного отряда МЧС отправлен в Турцию для тушения лесных пожаров.

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