Зеленский о громких обещаниях союзников Украины

«Сейчас мы имеем некоторые громкие объявления об оборонных пакетах от партнеров для Украины, которые месяцами не реализуются полностью. Мы имеем также и договоренности по ПВО, которые до сих пор на стадии выполнения», - заявил он.

Президент Украины добавил, что для решения «Большой семерки» о 50 миллиардах от российских активов нужен реальный механизм, чтобы уже в этом году использовать их для поддержки Украины. Кроме того, необходимо избежать задержек в логистике.

«Я благодарю всех наших партнеров, которые действительно помогают, всем лидерам, которые работают вместе с нами ради более надежной нашей защиты, более надежных наших позиций. Но время означает потери. Чем дольше мы вынуждены ожидать, тем больше вреда успеет нанести Россия. И все наши разговоры с лидерами, все переговоры именно об этом», - сказал президент Украины.