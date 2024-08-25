Зеленский о громких обещаниях союзников Украины
Некоторые партнеры до сих пор полностью не реализовали оборонные пакеты, которые публично обещали предоставить украинской армии, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
«Сейчас мы имеем некоторые громкие объявления об оборонных пакетах от партнеров для Украины, которые месяцами не реализуются полностью. Мы имеем также и договоренности по ПВО, которые до сих пор на стадии выполнения», - заявил он.
Президент Украины добавил, что для решения «Большой семерки» о 50 миллиардах от российских активов нужен реальный механизм, чтобы уже в этом году использовать их для поддержки Украины. Кроме того, необходимо избежать задержек в логистике.
«Я благодарю всех наших партнеров, которые действительно помогают, всем лидерам, которые работают вместе с нами ради более надежной нашей защиты, более надежных наших позиций. Но время означает потери. Чем дольше мы вынуждены ожидать, тем больше вреда успеет нанести Россия. И все наши разговоры с лидерами, все переговоры именно об этом», - сказал президент Украины.