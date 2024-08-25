Асад об отношениях с Турцией

Отношения Турции и Сирии нельзя восстановить без устранения основных причин, из-за которых эти отношения оказались разрушены. С таким заявлением выступил президент Сирии Башар Асад, выступая перед членами нового созыва Народного совета (парламента) страны.

«В условиях нынешнего глобального кризиса... мы постарались как можно скорее и в положительном ключе рассмотреть все инициативы, предложенные нам в контексте восстановления отношений с Турцией. Однако нельзя решить проблему, не видя ее истинных причин - так же, как и нельзя восстановить отношения, не решив проблемы, приведшие к их разрушению», - приводит слова Асада агентство SANA.

Президент Сирии добавил, что, по его мнению, «решение конфликта требует от сторон открытости и искреннего желания разобраться в том, что именно препятствует восстановлению отношений», однако турецкая сторона «продолжает упорствовать» в этом вопросе.

Асад уверяет, что «Сирия не откажется от своих прав ни на каких переговорах», добавив, что нынешним непрямым консультациям между Сирией и Турцией не хватает «основополагающих принципов, на которые стороны могли бы ориентироваться в переговорном процессе».