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Всем нужен Дуров. Но только в клетке

«Обидчиком» Пашиняна оказался карабахский армянин

01:46 146

Жителя Еревана, бросившего яблоко в сторону премьер-министра Армении Никола Пашиняна, освободили из-под стражи, сообщают армянские СМИ со ссылкой на Следственный комитет.

В СК сообщили, что в отношении 71-летнего мужчины в качестве меры пресечения избрана подписка о невыезде. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 297 (хулиганство) УК Армении. Максимальное наказание предусмотрено в виде лишения свободы на срок в два года.

Адвокат Роман Ерицян сообщил, что «обидчиком» премьера Армении является житель Карабахского региона Азербайджана Альберт Арустамян.

«Альберта Арустамяна, который является инвалидом второй категории… задержали, доставили в отдел полиции Зейтуна, отнеслись к нему грубо и презрительно… Очевидцы (дети со двора) рассказывают, что Никол Пашинян и охрана последнего предположили, что в них бросили гранату, и сразу же легли на землю», - написал адвокат.

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