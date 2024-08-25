«Обидчиком» Пашиняна оказался карабахский армянин

В СК сообщили, что в отношении 71-летнего мужчины в качестве меры пресечения избрана подписка о невыезде. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 297 (хулиганство) УК Армении. Максимальное наказание предусмотрено в виде лишения свободы на срок в два года.

Адвокат Роман Ерицян сообщил, что «обидчиком» премьера Армении является житель Карабахского региона Азербайджана Альберт Арустамян.

«Альберта Арустамяна, который является инвалидом второй категории… задержали, доставили в отдел полиции Зейтуна, отнеслись к нему грубо и презрительно… Очевидцы (дети со двора) рассказывают, что Никол Пашинян и охрана последнего предположили, что в них бросили гранату, и сразу же легли на землю», - написал адвокат.