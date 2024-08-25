Зеленский о «Курской операции»: «Не могу рассказать все цели…»

«Все, что мы делаем, делается только для того, чтобы заставить Россию быть готовыми к справедливому миру. Курская операция не позволила им захватить нашу Сумщину и ослабить наши позиции, и усилить их позиции снова», - сказал Зеленский.

«Курская операция» является частью большой военно-дипломатической операции, и все, что делает Украина, делается только для того, чтобы «заставить Россию» быть готовой к миру, сказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью индийским СМИ.

Президент отметил, что Украине было очень сложно без помощи партнеров долгое время: «И нам было очень сложно перехватить инициативу. И нам это нужно было сделать. И это один из этапов этого замысла. И вы его увидели. Он сработал. Но он сработал именно для того, для чего я говорю. До конца все цели этих наших шагов я не могу вам рассказать. Когда все закончится, если у нас получится, станет очевидным, для чего и что мы делали».

На вопрос, какой может быть дорога к миру, Зеленский ответил: «Считаю, что наш подход, если мы говорим о наших шагах, как на поле боя, так и в дипломатическом направлении, - наш подход ближе к миру, чем любые другие предложения».

Президент Украины добавил, что уже были услышаны предложения от многих стран мира. «Я считаю, что на сегодня все то, что звучит, - пока что это политические заявления. Это не путь. Это не формулы какие-либо. Это никакая не конкретика», - сказал глава украинского государства и отметил, что «нет ни у кого никакого плана».

«Когда вы говорите «дипломатия», - я только «за». Только дипломатию - я бы хотел увидеть конкретные шаги, и чтобы это было не за счет 30% нашего государства и не за счет нашего населения. Если есть такой план, - мы только «за», - сказал Зеленский.

На вопрос относительно будущего Саммита мира Зеленский сказал, что он должен пройти, желательно, в одной из стран Глобального юга: «Есть страны такие как Саудовская Аравия и Катар, и такие страны, как Турция, и Швейцария также (но это другое направление), но, впрочем, с которыми мы ведем переговоры относительно второго Саммит мира».

Он добавил, что поделился с премьер-министром Индии Нарендрой Моди мнением о возможности проведения саммита в этой стране: «Но я хочу быть откровенным. Это касается не только Индии, а любого государства, которое положительно относилось бы к принятию второго Саммита. Мы не сможем провести Саммит мира в стране, которая пока не присоединилась к коммюнике Саммита мира. Я думаю, вы это понимаете. Никто ни на кого не давит, но это логично».