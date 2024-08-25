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Всем нужен Дуров. Но только в клетке

Израиль в состоянии «очень высокой готовности»

02:50 313

Израильские военные «на всех фронтах» находятся в состоянии «очень высокой готовности», заявил официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари.

«Мы находимся в состоянии очень высокой готовности, как в наступлении, так и в обороне, на всех фронтах», - сказал Хагари.

«Мы действуем ответственно в соответствии с целями войны, и самая важная миссия - защита граждан Государства Израиль», - добавил он.

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