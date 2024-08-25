Израиль в состоянии «очень высокой готовности»
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Израильские военные «на всех фронтах» находятся в состоянии «очень высокой готовности», заявил официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари.
«Мы находимся в состоянии очень высокой готовности, как в наступлении, так и в обороне, на всех фронтах», - сказал Хагари.
«Мы действуем ответственно в соответствии с целями войны, и самая важная миссия - защита граждан Государства Израиль», - добавил он.
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