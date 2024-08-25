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Украинская армия наступает, россияне спасаются на лодках

05:28 501

Депутат Курской областной думы Алексей Золотарёв рассказал РИА Новости, как он с помощником эвакуировал жителей Глушковского района Курской области через реку Сейм, после того как украинская армия разрушила там мосты.

Золотарёв с помощником помогал с эвакуацией жителей этого района, чтобы дело шло быстрее, он сам сел за руль одного автобуса, а помощника посадил за руль второго. С момента, когда оперштаб объявил о начале добровольной эвакуации, депутату удалось вывезти в безопасные районы около 700 человек.

"Когда перебили мост, конечно же, это очень сильно нарушило, осложнило эвакуацию. У нас был - ну, уже ни для кого не секрет, это уже открытая информация на всю страну, что нас били, - один наш путь, и на него прощупывали, прощупывали одним оружием, потом ударили другим оружием, и мы лишились своего родного моста. Также потом, после этого были удары по другим нашим мостам, это очень замедлило, осложнило всю логистику, если можно так сказать, вывоза населения", - рассказал Золотарёв.

После произошедшего депутат, как он сам рассказал, вывозил людей через "определенные лазейки", но после и этой возможности не стало.

"Потом были лодки… На лодках вывозили людей. Работала Росгвардия, полиция в большинстве своем. За что им слова благодарности. Они не уехали, они остались на местах", - добавил Золотарёв.

После того как силовики на лодках перевозили людей через Сейм, депутат с помощником "подхватывали" людей на противоположном берегу и везли их в пункты временного размещения.

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