А российская армия приближается к Покровску

Потеря города Покровская на Донбассе обернется для Киева потерей неизмеримого масштаба, с таким предупреждением выступил немецкий журналист Юлиан Репке на своей странице в социальной сети X.

"Просто невозможно переоценить, что будет означать для всего украинского фронта на Востоке потеря Покровска", — написал он.

Обозримых способов замедлить наступление российских войск на этом направлении нет, признал Репке.

Ранее британская газета Sunday Times констатировала, что украинская армия на фоне наступления в Курской области сталкивается с проблемами своей обороны в районе Покровска.