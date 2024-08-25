В Туркменистане стали карать за аборты

Из-за страха лишиться работы и диплома, врачи в Туркменистане отказываются проводить операции по прерыванию беременности. Как сообщает туркменская служба «Радио Свобода», представители Министерства здравоохранения и правоохранительных органов Туркменистана предупредили местных врачей о том, что за проведение абортов они могут лишиться своих дипломов. Работник одного из ашхабадских медучреждений рассказал, что после предупреждения властей, врачи «сразу же выгоняют» женщин, обратившихся по вопросу аборта. «И, хотя законодательство Туркменистана разрешает проведение абортов в течение первых пяти недель беременности, в последнее время гинекологи прекратили прием даже таких пациенток», - сообщил собеседник «Радио Свобода».

Туркменские медики, опрошенные журналистами, связывают происходящее с ростом случаев беременности у девочек-подростков. «Меры властей, возможно, и сократят количество абортов, но не снизят число беременных девушек, - сказал врач из Ашхабада. - Напротив, случаев, когда 15-16-летние девочки рожают и оставляют детей в роддомах, становится все больше, и это приводит к росту числа новорожденных сирот». Мурат Курбанов, живущий в эмиграции лидер движения «Демократический выбор Туркменистана», сказал в интервью haqqin.az, что власти в Ашхабаде запретили аборты в надежде хоть как-то исправить удручающую демографическую ситуацию в стране. «Главная причина падения рождаемости и естественного прироста населения – тяжелая социально-экономическая ситуация в стране, высочайший уровень безработицы и бедность, - говорит Мурат Курбанов. - В поисках работы и лучшей жизни из Туркменистана в другие государства уезжают мужчины в возрасте от 25 до 50 лет, то есть, основные участники демографических процессов. По причине высоких темпов миграции мужчин, огромная масса туркменок не может выйти замуж у себя на родине. В результате, за последние 10-15 лет из страны эмигрировало более 45 процентов населения».