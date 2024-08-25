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В Туркменистане стали карать за аборты

05:53 197

Из-за страха лишиться работы и диплома, врачи в Туркменистане отказываются проводить операции по прерыванию беременности.

Как сообщает туркменская служба «Радио Свобода», представители Министерства здравоохранения и правоохранительных органов Туркменистана предупредили местных врачей о том, что за проведение абортов они могут лишиться своих дипломов.

Работник одного из ашхабадских медучреждений рассказал, что после предупреждения властей, врачи «сразу же выгоняют» женщин, обратившихся по вопросу аборта.

«И, хотя законодательство Туркменистана разрешает проведение абортов в течение первых пяти недель беременности, в последнее время гинекологи прекратили прием даже таких пациенток», - сообщил собеседник «Радио Свобода».

В Туркменистане де-факто запрещены аборты

Туркменские медики, опрошенные журналистами, связывают происходящее с ростом случаев беременности у девочек-подростков.

«Меры властей, возможно, и сократят количество абортов, но не снизят число беременных девушек, - сказал врач из Ашхабада. - Напротив, случаев, когда 15-16-летние девочки рожают и оставляют детей в роддомах, становится все больше, и это приводит к росту числа новорожденных сирот».

Мурат Курбанов, живущий в эмиграции лидер движения «Демократический выбор Туркменистана», сказал в интервью haqqin.az, что власти в Ашхабаде запретили аборты в надежде хоть как-то исправить удручающую демографическую ситуацию в стране.

«Главная причина падения рождаемости и естественного прироста населения – тяжелая социально-экономическая ситуация в стране, высочайший уровень безработицы и бедность, - говорит Мурат Курбанов. - В поисках работы и лучшей жизни из Туркменистана в другие государства уезжают мужчины в возрасте от 25 до 50 лет, то есть, основные участники демографических процессов. По причине высоких темпов миграции мужчин, огромная масса туркменок не может выйти замуж у себя на родине. В результате, за последние 10-15 лет из страны эмигрировало более 45 процентов населения».

Мурат Курбанов

Еще одна проблема, по словам Курбанова – это беременность девочек школьного возраста.

«Сегодня, практически, все население страны живет на зарплату 50-100 долларов в месяц, - говорит лидер движения «Демократический выбор Туркменистана». – Этих денег не хватает даже на самые необходимые продукты. Но девочки-подростки хотят нормально питаться, покупать модную одежду, у них больше расходов на гигиену… Но обеспечить все это подавляющее большинство родители не может. В результате, нищетой туркменских семей цинично пользуются богатые мужчины, в основном, из числе сотрудников правоохранительных органов, представляющих собой касту привилегированных людей, стоящих над законом. Они склоняют девочек к сожительству, к неофициальным интимным отношениям… Отсюда и зашкаливающий уровень беременности среди девочек 8-9 классов».

Как отмечает Курбанов, власти Туркменистана стараются скрыть самое высокое среди государств Центральной Азии число абортов, а потому дали не письменно, а устное указание об их запрете. Но и этого оказалось вполне достаточно, чтоб врачи, из страха перед полицией и КГБ, молча повиновались.

Курбанов рассказал, что еще раньше власти максимально ограничили доступ людей к контрацептивам.

«В Туркменистане нет принятой во всем мире свободной продажи контрацептивов в аптеках и супермаркетах, - пояснил он. – Продажа противозачаточных средств, их количество, качество и места реализации находятся под контролем правоохранительных органов. Чтобы получить право продавать контрацептивы, аптека должна иметь разрешение правоохранительных органов. Которые, в свою очередь, выдают их только после консультаций с узким кругом людей, особо приближенных к властям».

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