Следствие доказало преступление, прокурор запросил 12 лет тюрьмы, а судья оправдал и… ушел на пенсию

Двое хмурых мужчин среднего возраста рассказали в приемной редакции haqqin.az привычную для Азербайджана историю с очередным «кидаловом», но уже беспрецедентных масштабов и с еще более невероятным финалом. Судя по их рассказу, Азер Исмаилов, обвиняемый в мошенничестве с причинением особо крупного ущерба, предусматривающего лишение свободы на срок от 10 до 14 лет, получил от Ахмеда Гулиева, судьи Бакинского суда по тяжким преступлениям, приговор в виде… полного оправдания! «Мы были потрясены поведением судьи, - признались потерпевшие Худаверди Хагвердиев (друзья называют его Худу) и Ниджат Гулизаде. – Вы только представьте: следователи долгое время собирали и сопоставляли улики, допрашивали свидетелей этого многоэпизодного уголовного дела, проверяли и перепроверяли каждое их слово... Причем в ходе предварительного следствия Азер Исмаилов признал свою вину практически по всем предъявленным эпизодам. Но судья Гулиев, который до этого выражал недоверие и даже неприязнь к обвиняемому, на последнем процессе вдруг полностью его оправдал, освободив из-под ареста. Но все стало на свои места после того, как вслед за оправданием Исмаилова достопочтенный судья сообщил, что… выходит на пенсию! Мы просто ахнули. Причина столь внезапного «гуманизма» судьи Гулиева обозначилась вдруг отчетливо и предельно ясно. Теперь ведь к дисциплинарной ответственности его не привлечешь, а к уголовной – тем более. Впрочем, это всего лишь наши догадки, которые не запротоколируешь и к делу не пришьешь...»

Словом, эта печальная история завершилась (во всяком случае, на данный момент – ред.) почти по Шекспиру: судья сделал свое дело, судья может… Нет-нет, не умереть, а уйти на покой с хорошей «компенсацией» за полное оправдание афериста, к тому же признавшего свою вину. Что же произошло? Каким образом Худаверди Хагвердиев и Ниджат Гулизаде, которые не первый год занимаются частным предпринимательством, имеют хорошо налаженные связи в стране и за ее рубежами, попались на удочку 61-летнего Азера Исмаилова? Точнее, даже не попались, а сами напросились. Чтобы избавить читателя от многостраничной судебной хроники и сложных юридических терминов, изложим только суть событий. Удачно развернув в 2018 году свои коммерческие дела, Худу и Ниджат, накопив дополнительные финансовые ресурсы, решили вложить их в новое дело и, проанализировав рынок, остановили свой выбор на торговле мясом. Но поскольку в бизнесе этом они разбирались довольно слабо, то решили посоветоваться с общим знакомым, Азером Исмаиловым, давно занимавшимся мясным бизнесом. Приняв компаньонов в офисе своей компании ООО Cahad-2004, Азер был не слишком приветлив. Он сразу начал отговаривать друзей от задуманной идеи. Дескать, слишком специфичный бизнес, лучше в него не лезть. От предложения Худу и Ниджата создать совместный бизнес и инвестировать в него определенную сумму Исмаилов отказался, сказав, что наладил разветвленную цепочку поставщиков из разных стран, дабы обезопасить свой бизнес от возможных рисков, да и зарабатывает он неплохо – на обеспеченную жизнь хватает. Словом, посторонняя помощь или расширение дела Исмаилова не интересовали, а помогать кому-то советами и вовсе не в его правилах.

Как выяснилось позднее, этот эпизод был лишь началом трагедии двух друзей и компаньонов, в которую они вовлекли впоследствии несколько родственников и близких… Некоторое время спустя Азер сам позвонил Худу и Ниджату из Дагестана, где закрывал очередную сделку по поставке в Иран крупной партии мяса. И попросил помочь ему уладить какие-то технические трудности с оплатой по счету. Друзья пустили в ход свои связи, и вопрос поставки в Иран был решен. После чего Азер как бы в знак благодарности сделал широкий жест, согласившись на сотрудничество с друзьями. Но сразу выставил жесткое условие. «Да, мясной бизнес прибыльный, - согласился он. - Но только в умелых руках». Поэтому Исмаилов согласился на финансовое участие новых партнеров в задуманных им крупных проектах, однако запретил друзьям непосредственное участие в самом процессе поставок мяса. Мол, вы в этом ничего не понимаете, а потому просто развалите все дело. Не насторожило друзей и еще одно условие Азера - никому не рассказывать об их сотрудничестве. В это трудно поверить, но после некоторых раздумий Худу и Ниджат приняли условия, которые любой предприниматель счел бы абсолютно неприемлемыми. Возможно, друзей ослепили обещанные Азером дивиденды - свыше 20 тысяч долларов с каждой фуры. И закрутилось колесо нового мясного бизнеса для Худу и Ниджата, и посыпались сотни тысяч долларов в карман опытного «мясника». То деньги требовались на закупку товара в Индии, то на открытие офиса в Киеве, то на организацию поставки мяса из Астрахани в Иран через Дагестан, то на растаможку товара… Работа у Азера Исмаилова «кипела», денег требовалось все больше, а обещанные дивиденды по-прежнему оставались темой разговоров в перерывах от напряженной деятельности. Но, как известно, рано или поздно всему приходит конец.

В разгар мясного бизнеса азербайджанских предпринимателей, уже освоивших рынки многих стран от Европы до Азии, в мир пришла беда – пандемия коронавируса, резко ограничившая все коммуникации и торговлю. Однако продуктов питания, в том числе мяса, эти ограничения не касались. К тому же в Азербайджане, как помнит читатель, пандемия была объявлена лишь в марте 2020 года. А разногласия среди партнеров начались уже к концу 2019-го, спустя двенадцать месяцев после начала их совместной деятельности, в течение которых Исмаилов, по словам Худу, провернул не одну торговую операцию, «позабыв» при этом поделиться с партнерами солидной выручкой. Словом, окончательно утратив надежды на дивиденды, Худу и Ниджат со своими близкими обратились в правоохранительные органы, а заодно начали наводить среди знакомых предпринимателей справки об Азере. И сразу поняли, почему Исмаилов строго-настрого запретил им рассказывать об их знакомстве. Друзья и приятели поведали незадачливым компаньонам кучу историй о том, как умело и находчиво Азер «кидал» доверчивых предпринимателей и сколько раз его за это били. Кстати, один из обманутых Азером, известный в определенных кругах под прозвищем «Доктор», до недавних пор периодически заходил с партнерами в кабинет Исмаилова, избивал его, получал малую долю долга, после чего уходил, обговорив срок возврата оставшейся суммы. И поскольку в добровольном порядке долги Исмаилов не возвращал, «Доктору» приходилось «убеждать» афериста намного чаще. Впрочем, выбить из Азера всю сумму «Доктору» так и не удалось, поскольку Исмаилова арестовали, а потом начался судебный процесс.