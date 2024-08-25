Украина под массированным ударом России: взрывы во многих городах

В понедельник, 26 августа, Россия наносит комбинированный массированный удар по Украине. Десяткаи «шахедов» летают над разными областями Украины, кроме того российские самолеты и корабли запустили ракеты. В связи с этим по всей стране объявлена воздушная тревога.

По данным Воздушных сил ВСУ и украинских мониторинговых каналов, крылатые ракеты вошли в воздушное пространство Украины с юга и с северо-востока. Перед этим они сообщали о пусковых маневрах, которые совершали российские стратегические бомбардировщики в районе Каспийского моря, а также о предполагаемых пусках крылатых «Калибров» с Черного моря.

Взрывы раздались в Кривом Роге и Кропивницком, Черниговской, Киевской, Полтавской и других областях.

В Киеве также прогремели взрывы, работает противовоздушная оборона. Взрывы были слышны как на правом, так и на левом берегу украинской столицы. Повторные взрывы в Киеве прогремели примерно в 8:30 по местному времени. Паблики пишут, что взрывы были слышны в районе аэропорта Жуляны.

Украинские издания сообщают о взрывах в районе городов Днепр, Запорожье, Хмельницкий. Воздушные силы Украины сообщили, что Россия подняла в воздух 6 дальних стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-22М3. В соцсетях сообщают о взрывах в Харькове, Кривом Роге, Виннице.