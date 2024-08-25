А Украина атаковала Россию

Дроны ВСУ атаковали многоэтажные жилые дома в Саратове и Энгельсе, сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

Еще четыре частных дома были повреждены в поселке Прибрежный Энгельсского района. В результате обстрела один человек получил серьезные ранения.

На кадрах, которые публикуют российские паблики, видно, как дроны врезаются в многоэтажки. Бусаргин уверяет, что все БПЛА удалось сбить системе ПВО, в дома якобы попали обломки.