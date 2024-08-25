Россия ждет революцию
США готовят «цветную революцию» в Грузии. С соответствующим заявлением выступили в Службе внешней разведки (СВР) России.
Как заявили в СВР, Вашингтон перед парламентскими выборами в Грузии планирует «нарастить давление на власти страны», чтобы «максимально ослабить» позиции правящей партии «Грузинская мечта». Также, согласно заявлению, американская сторона «готовится ввести персональные санкции против руководства и спонсоров политического объединения».
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе ранее заявил, что выборы, запланированные на 26 октября, пройдут «на фоне грубого внешнего вмешательства».