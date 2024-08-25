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Подругу Дурова завербовали западные спецслужбы?

Россия ждет революцию

10:39 2536

США готовят «цветную революцию» в Грузии. С соответствующим заявлением выступили в Службе внешней разведки (СВР) России.

Как заявили в СВР, Вашингтон перед парламентскими выборами в Грузии планирует «нарастить давление на власти страны», чтобы «максимально ослабить» позиции правящей партии «Грузинская мечта». Также, согласно заявлению, американская сторона «готовится ввести персональные санкции против руководства и спонсоров политического объединения». 

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе ранее заявил, что выборы, запланированные на 26 октября, пройдут «на фоне грубого внешнего вмешательства».

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