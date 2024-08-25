USD 1.7000
EUR 1.9010
RUB 0.0186
Подписаться на уведомления
Подругу Дурова завербовали западные спецслужбы?
Новость дня
Подругу Дурова завербовали западные спецслужбы?

Пакистан обсуждает с Россией поставки СПГ

10:37 404

Пакистан и Россия начинают обсуждать долгосрочные поставки сжиженного природного газа. Об этом заявила официальный представитель МИД Мумтаз Захра Балоч.

«Мы довольны тем, как прошли недавние переговоры между двумя сторонами по вопросам энергетического сотрудничества… Наши страны также обсуждают поставки СПГ для долгосрочных энергетических нужд Пакистана, эти переговоры будут продолжены», - сказала она.

В министерстве напомнили, что в прошлом году был подписан контракт на поставки энергоносителей. В тестовом режиме первое судно поставило 100 тыс. нефти.

Следствие доказало преступление, прокурор запросил 12 лет тюрьмы, а судья оправдал и… ушел на пенсию
Следствие доказало преступление, прокурор запросил 12 лет тюрьмы, а судья оправдал и… ушел на пенсию беспрецедентное дело!
10:13 3873
Почему Дуров хотел встретиться с Путиным в Баку?
Почему Дуров хотел встретиться с Путиным в Баку? комментирует политтехнолог Михаил Шейтельман
25 августа 2024, 21:06 11463
А российская армия продолжает идти вперед
А российская армия продолжает идти вперед обновлено 10:55
10:55 3739
Россия ждет революцию
Россия ждет революцию
10:39 2538
Асад сбежал в Россию?
Асад сбежал в Россию? что происходит?
25 августа 2024, 23:55 13222
А Украина атаковала Россию
А Украина атаковала Россию фото и видео
09:57 2719
Украина под массированным ударом России: стало известно о первых жертвах
Украина под массированным ударом России: стало известно о первых жертвах обновлено 11:37; видео
11:37 3787
Зеленский о «Курской операции»: «Не могу рассказать все цели…»
Зеленский о «Курской операции»: «Не могу рассказать все цели…»
02:41 3663
Дуров содержится и задержится во французской тюрьме
Дуров содержится и задержится во французской тюрьме
01:56 3827
Эрдоган поблагодарил Ильхама Алиева
Эрдоган поблагодарил Ильхама Алиева
00:33 5334
Как американский педофил стал российским солдатом
Как американский педофил стал российским солдатом наша корреспонденция
00:14 6412

ЭТО ВАЖНО

Следствие доказало преступление, прокурор запросил 12 лет тюрьмы, а судья оправдал и… ушел на пенсию
Следствие доказало преступление, прокурор запросил 12 лет тюрьмы, а судья оправдал и… ушел на пенсию беспрецедентное дело!
10:13 3873
Почему Дуров хотел встретиться с Путиным в Баку?
Почему Дуров хотел встретиться с Путиным в Баку? комментирует политтехнолог Михаил Шейтельман
25 августа 2024, 21:06 11463
А российская армия продолжает идти вперед
А российская армия продолжает идти вперед обновлено 10:55
10:55 3739
Россия ждет революцию
Россия ждет революцию
10:39 2538
Асад сбежал в Россию?
Асад сбежал в Россию? что происходит?
25 августа 2024, 23:55 13222
А Украина атаковала Россию
А Украина атаковала Россию фото и видео
09:57 2719
Украина под массированным ударом России: стало известно о первых жертвах
Украина под массированным ударом России: стало известно о первых жертвах обновлено 11:37; видео
11:37 3787
Зеленский о «Курской операции»: «Не могу рассказать все цели…»
Зеленский о «Курской операции»: «Не могу рассказать все цели…»
02:41 3663
Дуров содержится и задержится во французской тюрьме
Дуров содержится и задержится во французской тюрьме
01:56 3827
Эрдоган поблагодарил Ильхама Алиева
Эрдоган поблагодарил Ильхама Алиева
00:33 5334
Как американский педофил стал российским солдатом
Как американский педофил стал российским солдатом наша корреспонденция
00:14 6412
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться