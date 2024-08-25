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Госслужба предупреждает...

10:46 1061

Государственная служба специальной связи и информационной безопасности Азербайджана предупреждает о фейковых страницах, связанных с COP29.

Отмечается, что в преддверии 29-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата, которая пройдет в этом году в Азербайджане, появляется все больше фейковых ресурсов, связанных с этим мероприятием. Часть из них нацелена на информационные манипуляции, остальные созданы кибермошенниками, которые размещают в соцсетях объявления о якобы открывающихся вакансиях в рамках COP29, и публикуют фейковую информацию на различных бизнес-платформах и сайтах по поиску работы.

Госслужба сообщает, что совместно с Центром управления безопасностью COP29 выявлено 15 фейковых информационных ресурсов, которые были заблокированы на территории страны.

«Призываем граждан верить только информации, предоставленной официальными источниками, быть осторожными в отношении фейковых и ложных информационных кампаний, распространяемых в различных социальных сетях», – говорится в сообщении.

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