USD 1.7000
EUR 1.9010
RUB 0.0186
Подписаться на уведомления
Подругу Дурова завербовали западные спецслужбы?
Новость дня
Подругу Дурова завербовали западные спецслужбы?

Лукашенко поздравил Мехрибан Алиеву

10:50 710

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил с днем рождения первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиеву.

«Осуществляемая Вами многогранная государственная и общественно-политическая деятельность неизменно обращена на благо человека, а Ваши профессионализм, организаторский талант, неиссякаемая жизненная энергия и обаяние заслуженно снискали Вам авторитет и признание в Азербайджане и за его пределами.

Дорожу достигнутым уровнем партнерства между Минском и Баку, отличающегося высокой степенью взаимного доверия, тесными контактами в различных областях и большой стратегической значимостью.

Реализация масштабных планов по наращиванию всего комплекса белорусско-азербайджанских отношений в полной мере отвечает интересам братских народов.

Искренне желаю Вам, уважаемая Мехрибан Арифовна, и Вашим близким доброго здоровья, счастья и дальнейших успехов в делах, а в семье пусть вечно царят радость, любовь и гармония», - говорится в послании.

Следствие доказало преступление, прокурор запросил 12 лет тюрьмы, а судья оправдал и… ушел на пенсию
Следствие доказало преступление, прокурор запросил 12 лет тюрьмы, а судья оправдал и… ушел на пенсию беспрецедентное дело!
10:13 3878
Почему Дуров хотел встретиться с Путиным в Баку?
Почему Дуров хотел встретиться с Путиным в Баку? комментирует политтехнолог Михаил Шейтельман
25 августа 2024, 21:06 11466
А российская армия продолжает идти вперед
А российская армия продолжает идти вперед обновлено 10:55
10:55 3743
Россия ждет революцию
Россия ждет революцию
10:39 2548
Асад сбежал в Россию?
Асад сбежал в Россию? что происходит?
25 августа 2024, 23:55 13223
А Украина атаковала Россию
А Украина атаковала Россию фото и видео
09:57 2724
Украина под массированным ударом России: стало известно о первых жертвах
Украина под массированным ударом России: стало известно о первых жертвах обновлено 11:37; видео
11:37 3793
Зеленский о «Курской операции»: «Не могу рассказать все цели…»
Зеленский о «Курской операции»: «Не могу рассказать все цели…»
02:41 3663
Дуров содержится и задержится во французской тюрьме
Дуров содержится и задержится во французской тюрьме
01:56 3827
Эрдоган поблагодарил Ильхама Алиева
Эрдоган поблагодарил Ильхама Алиева
00:33 5336
Как американский педофил стал российским солдатом
Как американский педофил стал российским солдатом наша корреспонденция
00:14 6415

ЭТО ВАЖНО

Следствие доказало преступление, прокурор запросил 12 лет тюрьмы, а судья оправдал и… ушел на пенсию
Следствие доказало преступление, прокурор запросил 12 лет тюрьмы, а судья оправдал и… ушел на пенсию беспрецедентное дело!
10:13 3878
Почему Дуров хотел встретиться с Путиным в Баку?
Почему Дуров хотел встретиться с Путиным в Баку? комментирует политтехнолог Михаил Шейтельман
25 августа 2024, 21:06 11466
А российская армия продолжает идти вперед
А российская армия продолжает идти вперед обновлено 10:55
10:55 3743
Россия ждет революцию
Россия ждет революцию
10:39 2548
Асад сбежал в Россию?
Асад сбежал в Россию? что происходит?
25 августа 2024, 23:55 13223
А Украина атаковала Россию
А Украина атаковала Россию фото и видео
09:57 2724
Украина под массированным ударом России: стало известно о первых жертвах
Украина под массированным ударом России: стало известно о первых жертвах обновлено 11:37; видео
11:37 3793
Зеленский о «Курской операции»: «Не могу рассказать все цели…»
Зеленский о «Курской операции»: «Не могу рассказать все цели…»
02:41 3663
Дуров содержится и задержится во французской тюрьме
Дуров содержится и задержится во французской тюрьме
01:56 3827
Эрдоган поблагодарил Ильхама Алиева
Эрдоган поблагодарил Ильхама Алиева
00:33 5336
Как американский педофил стал российским солдатом
Как американский педофил стал российским солдатом наша корреспонденция
00:14 6415
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться