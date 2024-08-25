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Румыния готовится к российским обстрелам

10:57 555

Заместитель генсека НАТО Мирча Джоанэ, который является представителем Румынии, объяснил решение НАТО переместить в Румынию сверхсовременный радар тем, что российские атаки с воздуха на украинские города над Дунаем ожидаемо продолжатся. Об этом сообщает издание Digi24.

Джоанэ отметил, что хотя Румыния не будет стороной в российско-украинской войне, война все равно влияет на страну, в частности в ситуациях, когда Россия обстреливает украинские города над Дунаем рядом с румынской территорией.

«Я рад, что на запрос Румынии командование поддержало такое решение. В тот момент украинские порты на Дунае подвергались атакам. И НАТО в консультации с Румынией должен был принять меры для защиты территории... До сих пор я не видел умышленных атак России по территории Румынии, но это не значит, что потенциально опасных действий не будет. На запрос Румынии мы оценили военные реалии в этом районе, посмотрели, где у нас есть способности, и наше военное руководство вместе с румынскими военными определили (...), что будет уместным дополнительный радар для дополнения системы ПРО, которая уже есть в Румынии», – сказал Джоанэ.

Радар разместили в районе города Тульча, он способен отслеживать цели за более чем 450 км.

Его будут использовать для мониторинга воздушного пространства и ситуационной осведомленности.

Джоанэ добавил, что в будущем могут быть новые российские атаки на украинские порты на Дунае, поэтому предварительно радар будет оставаться в Румынии до февраля 2025 года.

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