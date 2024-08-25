Как остаться свободным между ФСБ и Французской разведкой?

Хотя арест Павла Дурова стал главным информационным поводом для мировых СМИ, в самой Франции это событие воспринято крайне равнодушно и без особого освещения. По сути, Париж делает вид, что это совсем не французская история и вообще, парижским газетчикам нет дела до «какого-то русского». Даже притянутая за уши педофилия и прочий криминал, якобы процветающие в Телеграме, не особо зацепила французского обывателя – а у французских СМИ, обычно падких до сенсаций как-то не наблюдается особого желания ему, этому обывателю, эту историю продать.

Внятных объяснений подобному безразличию лично у автора этих строк есть только два. Прежде всего, арест Дурова – история для Макрона весьма дурнопахнущая. Как сказал по этому поводу на днях Эдвард Сноуден, «Макрон опустился до уровня взятия заложников как средства получения доступа к частным коммуникациям». И это в отношении данной истории вполне справедливо, но не главное. А главное здесь заключается в том, что Париж в данной ситуации – не более чем технический исполнитель, работающий по доверенности, полученной от куда как более серьезного заказчика. У него задача простая – арестовать. И дальше предоставить «клиента» тем, кто поставил печать на эту доверенность. В этих условиях даже не обязательно передавать Дурова какой-то другой стране, привлекая к этому излишнее внимание. Ведь все мероприятия с ним можно просвети прямо на месте, на территории Франции. Заказчику это даже удобнее, а непосредственным исполнителям, тем, кто будет работать с Дуровым лично – даже выгодно. Поскольку командировочные, да и Париж можно посмотреть.

Да и вряд ли такую важную персону задержали для того, чтобы пустить ее по стандартному следственному конвейеру. Важно ведь не отправить Дурова за решетку, а получить от него что-то чрезвычайно нужное, скорее всего – ключи доступа к протоколам шифрования Телеграм и получить гарантии, что он потом их не изменит. А дальше – да пусть летит он куда хочет, все обвинения в страшных преступлениях, от наркотрафика до педофилии и мошенничества, исчезнут, словно их и не было, делай свое дело и дальше, только будь готов, что в любой момент к тебе придут с новой просьбой – и в этот раз ты не сможешь ответить на нее отказом. Весьма показательно по этому поводу высказался сколь весьма скандальный, столь же весьма ангажированный Западом расследователь Христо Грозев, заявивший: «Его несотрудничество с ФСБ в пользу свободы слова, к сожалению, полностью нейтрализуется его несотрудничеством ни с кем, чтобы остановить использование ТГ для всего ужасного. Это был его выбор».