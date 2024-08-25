Как остаться свободным между ФСБ и Французской разведкой?
Хотя арест Павла Дурова стал главным информационным поводом для мировых СМИ, в самой Франции это событие воспринято крайне равнодушно и без особого освещения.
По сути, Париж делает вид, что это совсем не французская история и вообще, парижским газетчикам нет дела до «какого-то русского». Даже притянутая за уши педофилия и прочий криминал, якобы процветающие в Телеграме, не особо зацепила французского обывателя – а у французских СМИ, обычно падких до сенсаций как-то не наблюдается особого желания ему, этому обывателю, эту историю продать.
Внятных объяснений подобному безразличию лично у автора этих строк есть только два. Прежде всего, арест Дурова – история для Макрона весьма дурнопахнущая. Как сказал по этому поводу на днях Эдвард Сноуден, «Макрон опустился до уровня взятия заложников как средства получения доступа к частным коммуникациям».
И это в отношении данной истории вполне справедливо, но не главное. А главное здесь заключается в том, что Париж в данной ситуации – не более чем технический исполнитель, работающий по доверенности, полученной от куда как более серьезного заказчика. У него задача простая – арестовать. И дальше предоставить «клиента» тем, кто поставил печать на эту доверенность.
В этих условиях даже не обязательно передавать Дурова какой-то другой стране, привлекая к этому излишнее внимание. Ведь все мероприятия с ним можно просвети прямо на месте, на территории Франции. Заказчику это даже удобнее, а непосредственным исполнителям, тем, кто будет работать с Дуровым лично – даже выгодно. Поскольку командировочные, да и Париж можно посмотреть.
Да и вряд ли такую важную персону задержали для того, чтобы пустить ее по стандартному следственному конвейеру. Важно ведь не отправить Дурова за решетку, а получить от него что-то чрезвычайно нужное, скорее всего – ключи доступа к протоколам шифрования Телеграм и получить гарантии, что он потом их не изменит.
А дальше – да пусть летит он куда хочет, все обвинения в страшных преступлениях, от наркотрафика до педофилии и мошенничества, исчезнут, словно их и не было, делай свое дело и дальше, только будь готов, что в любой момент к тебе придут с новой просьбой – и в этот раз ты не сможешь ответить на нее отказом.
Весьма показательно по этому поводу высказался сколь весьма скандальный, столь же весьма ангажированный Западом расследователь Христо Грозев, заявивший: «Его несотрудничество с ФСБ в пользу свободы слова, к сожалению, полностью нейтрализуется его несотрудничеством ни с кем, чтобы остановить использование ТГ для всего ужасного. Это был его выбор».
Иными словами, этот «рупор Запада», а иначе Христо Грозева, называть достаточно проблематично, дает понять, что в тех кругах, где этот расследователь вращается и которые его деятельность спонсируют – Павел Дуров своим не является. Как не является своим и Илон Маск, Дурова безоговорочно поддерживающий.
«Павел Дуров сегодня сидит во французской тюрьме, являясь живым предупреждением для любого владельца платформы, который отказывается подвергать правду цензуре по указке правительств и спецслужб. На когда-то свободный мир стремительно опускается тьма», - написал в сети Такер Карлсон.
И это очень сильно похоже на правду. Что на Западе, что на Востоке теперь свобода перестала быть ценностью, к которой надо стремиться. А тот, кто продвигает ее идеалы, да еще и обладает при этом значительным ресурсом – что там, что там становится то не просто преступником, а преступником особо опасным.