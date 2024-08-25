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В акции «Шеш-Гоша» сети Kontakt выигран первый автомобиль

РОЗЫГРЫШ СЛЕДУЮЩЕГО АВТОМОБИЛЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
11:16 273

Несколько дней назад состоялся торжественный финал самой радостной и выигрышной акции «Шеш-Гоша» с сюрпризом от сети Kontakt. В этот день был объявлен первый обладатель главного приза акции —автомобиля новейшей модели ToyotaCorollaCross.

Так, первым обладателем автомобиля кампании стал Кочари Пириев из Губы, зашедший в магазин «Станция Бакиханова» за телевизором в прошлом месяце.

Крепко держа в руках ключи от автомобиля, Кочари оценил этот момент как величайший подарок в своей жизни и без колебаний поделился с нами своей радостью:

«Когда утром я выходил из дома на финал, взял с собой водительское удостоверение, надеясь на удачу. Все в руках Аллаха!.. Пока я не взял в руки ключи от машины, не мог поверить, что это действительно происходит… я купил телевизор, стал владельцем машины. Я очень, очень рад... В ту же минуту поделился радостью со всеми родственниками...» (смеется).

Стоит отметить, что помимо Кочари, в финале приняли участие еще 10 человек, бросая кости на глазах у всех за право стать обладателями автомобиля. Двойной бросок принес удачу Кочари Пириеву. Однако другие участники тоже не остались с пустыми руками: они пришли домой, вернув 100% стоимости своих покупок и вдобавок получив подарочные карты сети Kontakt.

Одним из самых волнительных моментов мероприятия стало выступление Народной артистки Айгюн Кязымовой, подарившей участникам мероприятия незабываемую музыкальную ночь.

Однако самым запоминающимся моментом вечера стало объявление, сделанное Кязымовой на сцене. Она сообщила, что акция «Шеш-Гоша» продлена до конца сентября и, самое главное, добавила, что у тех, кто примет в ней участие в течение этого времени, есть возможность выиграть как автомобиль, так и квартиру от SeaBreeze.

Хотя финальное мероприятие сети, о котором еще долго будут говорить, завершилось, акция «Шеш-Гоша», приносящая большие выигрыши и радость, продолжается. И на этот раз с еще более великолепными и многочисленными призами... Итак, теперь ваша очередь принять участие в этой приносящей радость акции!

Подробную информацию об условиях можно получить по этой ссылке.

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