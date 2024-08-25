США и Британия передали Украине спутниковые снимки Курска

Перед началом Курской операции Украина получила от Соединенных Штатов Америки и Великобритании спутниковые снимки и другие данные о регионе. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на неназванных американских чиновников и британских аналитиков.

Собеседники утверждают, что информация была предоставлена не для наступления вглубь территории страны-агрессора.

Американские чиновники рассказали журналистам, что спутниковые снимки и другие данные передавались, чтобы командование ВСУ лучше отслеживало подкрепления оккупационных войск, которые могли бы представлять угрозу.

По их мнению, попытки Украины держать под контролем больше территорий на границе с РФ могут привести к риску перенапряжения линий снабжения Сил обороны и ослабления защитных возможностей. Кроме того, сосредоточение войск в Курской области может создать уязвимые места на восточном фронте. В частности, угрожающая обстановка на Донбассе, где продолжаются тяжелые бои с оккупантами.

Аналитик британской разведывательной компании Janes Джеймс Рэндс считает, что расширение линии фронта требует значительных ресурсов. Это может истощить другие участки фронта или уменьшить резервы. В то же время ВСУ продемонстрировали способность проводить комплексные наступательные операции, координируя действия пехоты, бронетехники и артиллерии.