Как идут строительные работы на крупнейшей электростанции Азербайджана...

Из Италии привезен кораблем очередной комплект турбин и генераторов для самый крупный электростанции Азербайджана, строящейся "Азерэнержи" в городе Мингячевир.

Как сообщает пресс-служба "Азерэнержи", турбина и генератор весом более 300 тонн каждый были погружены на специальные прицепы в Баку большегрузными кранами. Поскольку высота груза составляла 6 метров, мосты по дороге на Мингячевир были перекопаны и дороги восстановлены после обеспечения проезда техники. Сразу после доставки оборудования на электростанцию специалисты приступили к его монтажу.

Согласно проекту, новая ТЭЦ общей мощностью 1880 мегаватт должна иметь всего 4 агрегата турбин и генераторов, из которых три комплекта уже завезены в страну и установлены. Последний комплект турбогенератора будет доставлен в Азербайджан в ближайшее время. Груз уже покинул Италию и, как ожидается, прибудет в Баку в следующем месяце.

Также в Баку уже доставлены 8 трансформаторов, заказанных из Китая. Кроме того, через несколько дней в порт Поти прибудет последний корабль с частями котла-утилизатора, а потом оттуда оборудование будет перевезено в Мингячевир.

Эта новая электростанция, построенная в Мингячевире, имеет особое значение с точки зрения балансирования негативных последствий интеграции возобновляемых источников энергии в энергосистему, экономии природного газа при производстве энергии, предотвращения катаклизмов, связанных с изменением климата, а также защиты окружающей среды.

Условный расход топлива станции составит 225 граммов на киловатт-час, что на 120 граммов на киловатт-час меньше, чем у других агрегатов ТЭС "Азербайджан", что позволит сэкономить 1,2 миллиарда кубометров природного газа в год, а при этом количество выбросов углекислого газа в окружающую среду уменьшится 2 млн тонн.

Напомним, что "зеленая энергетика" и энергоэффективность занимают видное место среди основных положений ООН относительно изменения климата. Недавно построенная станция также очень важна в этом плане.