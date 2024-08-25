Литва укрепляет свое небо на всякий случай
11:51 407
Литва получила партию ракет Bolide для систем противовоздушной обороны малой дальности RBS-70. Об этом говорится в сообщении Министерства обороны Литвы.
RBS 70 – шведский универсальный переносной зенитно-ракетный комплекс, предназначенный для поражения низколетящих воздушных целей.
ПЗРК был разработан в Швеции компанией Bofors Defence (ныне Saab Bofors Dynamics).
«Эта инвестиция усилит нашу противовоздушную оборону и обеспечит более эффективное выполнение задач», – отметили в литовском оборонном ведомстве.
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