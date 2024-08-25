USD 1.7000
EUR 1.9010
RUB 0.0186
Подписаться на уведомления
Сенсация: Иран хочет помириться с Евросоюзом
Новость дня
Сенсация: Иран хочет помириться с Евросоюзом

Путин поручил за месяц создать аналог Telegram

11:52 1920

Президент России Владимир Путин в связи с арестом основателя Telegram Павла Дурова поручил за месяц создать «полностью российский» аналог мессенджера, утверждают близкие к российским спецслужбам телеграм-каналы.

На новый мессенджер, по данным наших источников в Кремле, должны будут перейти все чиновники, военные, сотрудники спецслужб. Поручение заняться его разработкой получили ряд министерств и ведомств, в частности, Минцифры, Минобороны, ФСБ, Роскомнадзор и Служба спецсвязи ФСО.

«Нам нужно сработать быстро. Все разработать и запустить, а если будут какие-то проблемы, исправим по ходу. Ситуация со связью может стать критической в ближайшее время», - пояснил один из собеседников в Кремле.

И в США похоронили свободу слова: дело Дурова – Дурацкое дело
И в США похоронили свободу слова: дело Дурова – Дурацкое дело главная тема
11:52 2102
Сенсация: Иран хочет помириться с Евросоюзом
Сенсация: Иран хочет помириться с Евросоюзом продолжение главной темы
25 августа 2024, 22:56 6452
Микаил Джаббаров поздравил Мехрибан Алиеву
Микаил Джаббаров поздравил Мехрибан Алиеву
13:12 428
Хотел в Канаду — попал в Габалу
Хотел в Канаду — попал в Габалу из зала суда
12:43 1325
К карабахским сепаратистам пришли в гости сотрудники МККК
К карабахским сепаратистам пришли в гости сотрудники МККК
12:10 1773
Как остаться свободным между ФСБ и Французской разведкой?
Как остаться свободным между ФСБ и Французской разведкой? глас вопиющего в пустыне
10:56 1796
Неожиданный ход Ирана
Неожиданный ход Ирана новый поворот
25 августа 2024, 19:03 11771
Следствие доказало преступление, прокурор запросил 12 лет тюрьмы, а судья оправдал и… ушел на пенсию
Следствие доказало преступление, прокурор запросил 12 лет тюрьмы, а судья оправдал и… ушел на пенсию беспрецедентное дело!
10:13 6296
Почему Дуров хотел встретиться с Путиным в Баку?
Почему Дуров хотел встретиться с Путиным в Баку? комментирует политтехнолог Михаил Шейтельман
25 августа 2024, 21:06 12235
Россия ждет революцию
Россия ждет революцию
10:39 4574
Асад сбежал в Россию?
Асад сбежал в Россию? что происходит?
25 августа 2024, 23:55 14169

ЭТО ВАЖНО

И в США похоронили свободу слова: дело Дурова – Дурацкое дело
И в США похоронили свободу слова: дело Дурова – Дурацкое дело главная тема
11:52 2102
Сенсация: Иран хочет помириться с Евросоюзом
Сенсация: Иран хочет помириться с Евросоюзом продолжение главной темы
25 августа 2024, 22:56 6452
Микаил Джаббаров поздравил Мехрибан Алиеву
Микаил Джаббаров поздравил Мехрибан Алиеву
13:12 428
Хотел в Канаду — попал в Габалу
Хотел в Канаду — попал в Габалу из зала суда
12:43 1325
К карабахским сепаратистам пришли в гости сотрудники МККК
К карабахским сепаратистам пришли в гости сотрудники МККК
12:10 1773
Как остаться свободным между ФСБ и Французской разведкой?
Как остаться свободным между ФСБ и Французской разведкой? глас вопиющего в пустыне
10:56 1796
Неожиданный ход Ирана
Неожиданный ход Ирана новый поворот
25 августа 2024, 19:03 11771
Следствие доказало преступление, прокурор запросил 12 лет тюрьмы, а судья оправдал и… ушел на пенсию
Следствие доказало преступление, прокурор запросил 12 лет тюрьмы, а судья оправдал и… ушел на пенсию беспрецедентное дело!
10:13 6296
Почему Дуров хотел встретиться с Путиным в Баку?
Почему Дуров хотел встретиться с Путиным в Баку? комментирует политтехнолог Михаил Шейтельман
25 августа 2024, 21:06 12235
Россия ждет революцию
Россия ждет революцию
10:39 4574
Асад сбежал в Россию?
Асад сбежал в Россию? что происходит?
25 августа 2024, 23:55 14169
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться