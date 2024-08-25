Путин поручил за месяц создать аналог Telegram

Президент России Владимир Путин в связи с арестом основателя Telegram Павла Дурова поручил за месяц создать «полностью российский» аналог мессенджера, утверждают близкие к российским спецслужбам телеграм-каналы.

На новый мессенджер, по данным наших источников в Кремле, должны будут перейти все чиновники, военные, сотрудники спецслужб. Поручение заняться его разработкой получили ряд министерств и ведомств, в частности, Минцифры, Минобороны, ФСБ, Роскомнадзор и Служба спецсвязи ФСО.

«Нам нужно сработать быстро. Все разработать и запустить, а если будут какие-то проблемы, исправим по ходу. Ситуация со связью может стать критической в ближайшее время», - пояснил один из собеседников в Кремле.