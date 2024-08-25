И в США похоронили свободу слова: дело Дурова – Дурацкое дело

Требование понятное и справедливое. Да, у многих правительств мира накопились серьезные претензии к Telegram. На этой площадке, в частности, неоднократно публиковали свою пакостную рекламу террористы всех мастей. ХАМАС, например, после варварского нападения на Израиль разместил там разнообразные видео участников этой атаки, в которых выстраивался нарратив о том, что, убивая израильтян, они борются за свою свободу. И таких примеров можно привести тысячи.

Однако в то время как правительства Евросоюза и США вызывали на «допросы с пристрастием» представителей разных социальных сетей, никогда до этого ни один руководитель крупнейшей интернет-компании не подвергался аресту. В 2016 году власти Бразилии задержали топ-менеджера Facebook за то, что тот отказался убрать информацию о проходящем в стране расследовании деятельности наркокартелей, но вскоре отпустили.

Сейчас у французских властей есть 96 часов, чтобы объявить вердикт против Дурова. Они или предъявят ему обвинения, или отпустят на свободу. Но предварительный список этих обвинений «внушаит», как сказал бы известный кукольный персонаж по имени Хрюн Моржов. Дурова конкретно «задвинули». Странно, что Дурова не обвинили еще в глобальном потеплении климата.

Сообщение об аресте Павла Дурова в парижском аэропорту «Ле Бурже» не стало главной новостью в США, но определенная реакция последовала. Любопытно, однако, кто там настаивает на немедленном освобождении миллиардера? Либеральные медиа не спешат с оценками. А больше всего волнуются американские правые и ультраправые. Все социальные сети обошла фраза Илона Маска о том, что «к 2030 году в Европе будут казнить за лайки». Сказал как отрезал. С этого бока оказался и небезызвестный Такер Карлсон, который не так давно взял интервью у Дурова. «Этот арест, - заявил он, - является живым предупреждением всем владельцам интернет-платформ, кто отказывается цензурировать правду в угоду правительствам и секретным службам».