К карабахским сепаратистам пришли в гости сотрудники МККК

Сотрудники Международного комитета Красного Креста (МККК) вновь посетили находящихся под арестом в Азербайджане карабахских сепаратистов, сообщила руководитель коммуникационных программ делегации МККК в Армении Зара Аматуни.

Отмечается, что сепаратистам была предоставлена возможность связаться с членами семьи. Последний раз представители организации встречались с арестованными сепаратистами в конце июля этого года.