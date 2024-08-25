К карабахским сепаратистам пришли в гости сотрудники МККК
12:10 1776
Сотрудники Международного комитета Красного Креста (МККК) вновь посетили находящихся под арестом в Азербайджане карабахских сепаратистов, сообщила руководитель коммуникационных программ делегации МККК в Армении Зара Аматуни.
Отмечается, что сепаратистам была предоставлена возможность связаться с членами семьи. Последний раз представители организации встречались с арестованными сепаратистами в конце июля этого года.
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