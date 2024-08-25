Вилаят Эйвазов осудил убийство пакистанских полицейских
12:22 1173
Министр внутренних дел Азербайджана Вилаят Эйвазов направил письмо своему пакистанскому коллеге Мохсину Нагви, в котором осудил убийство 11 сотрудников полиции, погибших в результате засады, устроенной вооруженными нападавшими на востоке Пакистана.
В письме Эйвазов отмечает, что народ и правительство Азербайджана «разделяют горе семей погибших и выражают глубокие соболезнования».
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