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Сенсация: Иран хочет помириться с Евросоюзом
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Сенсация: Иран хочет помириться с Евросоюзом

Вилаят Эйвазов осудил убийство пакистанских полицейских

12:22 1173

Министр внутренних дел Азербайджана Вилаят Эйвазов направил письмо своему пакистанскому коллеге Мохсину Нагви, в котором осудил убийство 11 сотрудников полиции, погибших в результате засады, устроенной вооруженными нападавшими на востоке Пакистана.

В письме Эйвазов отмечает, что народ и правительство Азербайджана «разделяют горе семей погибших и выражают глубокие соболезнования».

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