USD 1.7000
EUR 1.9010
RUB 0.0186
Подписаться на уведомления
Сенсация: Иран хочет помириться с Евросоюзом
Новость дня
Сенсация: Иран хочет помириться с Евросоюзом

Товарищ Ким лично испытал беспилотники

фото
12:27 762

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын лично руководил испытаниями новых беспилотников, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

В ведомстве отметили, что новые дроны предназначены для поражения «любых целей на суше и море на различных дистанциях». ЦТАК пишет, что испытания прошли успешно — все аппараты «точно определили назначенную цель, поразили и уничтожили ее».

Ким Чен Ын призвал наращивать производство не только стратегических беспилотников-разведчиков и многоцелевых ударных аппаратов, но и дронов-камикадзе для нужд тактических пехотных подразделений. Он также отметил необходимость внедрять технологию искусственного интеллекта в новые дроны.

Северная Корея регулярно проводит испытания нового вооружения. В конце марта в стране прошли испытания ядерного беспилотного катера подводного нападения «Хэир». Военные пояснили, что миссия оружия — секретно подплыть под водой к оперативной акватории и «произвести сверхмощное радиоактивное цунами подводным взрывом, чтобы разрушить и уничтожить группировки кораблей и ведущий оперативный порт противника».

И в США похоронили свободу слова: дело Дурова – Дурацкое дело
И в США похоронили свободу слова: дело Дурова – Дурацкое дело главная тема
11:52 2114
Сенсация: Иран хочет помириться с Евросоюзом
Сенсация: Иран хочет помириться с Евросоюзом продолжение главной темы
25 августа 2024, 22:56 6456
Микаил Джаббаров поздравил Мехрибан Алиеву
Микаил Джаббаров поздравил Мехрибан Алиеву
13:12 442
Хотел в Канаду — попал в Габалу
Хотел в Канаду — попал в Габалу из зала суда
12:43 1335
К карабахским сепаратистам пришли в гости сотрудники МККК
К карабахским сепаратистам пришли в гости сотрудники МККК
12:10 1781
Как остаться свободным между ФСБ и Французской разведкой?
Как остаться свободным между ФСБ и Французской разведкой? глас вопиющего в пустыне
10:56 1803
Неожиданный ход Ирана
Неожиданный ход Ирана новый поворот
25 августа 2024, 19:03 11774
Следствие доказало преступление, прокурор запросил 12 лет тюрьмы, а судья оправдал и… ушел на пенсию
Следствие доказало преступление, прокурор запросил 12 лет тюрьмы, а судья оправдал и… ушел на пенсию беспрецедентное дело!
10:13 6305
Почему Дуров хотел встретиться с Путиным в Баку?
Почему Дуров хотел встретиться с Путиным в Баку? комментирует политтехнолог Михаил Шейтельман
25 августа 2024, 21:06 12238
Россия ждет революцию
Россия ждет революцию
10:39 4587
Асад сбежал в Россию?
Асад сбежал в Россию? что происходит?
25 августа 2024, 23:55 14173

ЭТО ВАЖНО

И в США похоронили свободу слова: дело Дурова – Дурацкое дело
И в США похоронили свободу слова: дело Дурова – Дурацкое дело главная тема
11:52 2114
Сенсация: Иран хочет помириться с Евросоюзом
Сенсация: Иран хочет помириться с Евросоюзом продолжение главной темы
25 августа 2024, 22:56 6456
Микаил Джаббаров поздравил Мехрибан Алиеву
Микаил Джаббаров поздравил Мехрибан Алиеву
13:12 442
Хотел в Канаду — попал в Габалу
Хотел в Канаду — попал в Габалу из зала суда
12:43 1335
К карабахским сепаратистам пришли в гости сотрудники МККК
К карабахским сепаратистам пришли в гости сотрудники МККК
12:10 1781
Как остаться свободным между ФСБ и Французской разведкой?
Как остаться свободным между ФСБ и Французской разведкой? глас вопиющего в пустыне
10:56 1803
Неожиданный ход Ирана
Неожиданный ход Ирана новый поворот
25 августа 2024, 19:03 11774
Следствие доказало преступление, прокурор запросил 12 лет тюрьмы, а судья оправдал и… ушел на пенсию
Следствие доказало преступление, прокурор запросил 12 лет тюрьмы, а судья оправдал и… ушел на пенсию беспрецедентное дело!
10:13 6305
Почему Дуров хотел встретиться с Путиным в Баку?
Почему Дуров хотел встретиться с Путиным в Баку? комментирует политтехнолог Михаил Шейтельман
25 августа 2024, 21:06 12238
Россия ждет революцию
Россия ждет революцию
10:39 4587
Асад сбежал в Россию?
Асад сбежал в Россию? что происходит?
25 августа 2024, 23:55 14173
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться